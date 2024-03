Un pastel inédit aux bisons de Rosa Bonheur vendu chez Christie’s

Un pastel inédit de Rosa Bonheur, peintre animalière et figure féministe du XIXe siècle, a été vendu aux enchères plus de 350 000$can avec frais, mercredi 20 mars chez Christie’s, a annoncé la maison de vente.

Long de 94 cm (sur 57 cm de large) et intitulé Etude pour l’émigration des bisons, c’est probablement le plus grand dessin qu’on connaisse d’elle, selon Hélène Rihal, directrice du département des dessins anciens et du XIXe siècle chez Christie’s Paris.

Rosa Bonheur (1822-1899), passionnée par les Etats-Unis où elle ne s’est pourtant jamais rendue, l’a réalisé en 1896, après sa rencontre en France avec Buffalo Bill lors de l’exposition universelle de 1889.

En 2022, une rétrospective au musée des Beaux-Arts de Bordeaux et au musée d’Orsay à Paris, a fait sortir l’artiste de l’oubli dans lequel elle était tombée après avoir probablement été la femme peintre la plus célèbre et la plus vendue de son siècle, tant en France qu’en Angleterre et aux États-Unis, selon les spécialistes.

Rosa Bonheur, plus connue pour les cafés parisiens qui portent son nom et comme icône lesbienne que pour sa peinture avant cette rétrospective, a passé les 40 dernières années de sa vie au château de By à Thomery, en Seine-et-Marne, dont 30 avec son amie d’enfance Nathalie Micas, également peintre et décédée en 1889.