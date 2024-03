Un rendez-vous avec la culpabilité féminine

Le Théâtre Centaur est heureux de présenter la pièce très attendue GUILT (a love story) de Diane Flacks, mise en scène par Alisa Palmer. D’une grande acuité et profondément drôle, ce spectacle solo confrontant le monstre inébranlable qu’est la culpabilité est présenté du 12 au 30 mars 2024 au Théâtre Centaur. GUILT (a love story) est une plongée profonde dans un sentiment complexe, inconfortable et hautement humain – un état d’être avec lequel la plupart d’entre nous, en particulier les parents, se débattent de manière inélégante.

GUILT commence par souligner l’odyssée de Flacks : le point de vue d’une mère juive qui se sacrifie et qui est à l’origine de la dissolution de sa famille. Flacks se trouve dans l’œil d’une explosion dont elle est la bombe. S’inspirant de la philosophie occidentale, de la culture pop et de l’héritage juif, elle offre au public un voyage érudit, émotionnellement turbulent et hilarant.

Diane Flacks dans Guilt (A Love Story) au Tarragon Theatre (2024) – photo par Cylla von Tedemann

« Dans les médias, les femmes qui divorcent sont présentées soit comme l’autre femme diabolique, soit comme la victime trahie. Je n’étais ni l’une ni l’autre et j’ai senti qu’il y avait un point de vue à examiner. J’ai effectué des recherches, des entretiens et des enquêtes sur ce point de vue, ainsi que sur les origines et l’utilité de la culpabilité. Avec le temps, j’ai réalisé que la voie à suivre, tant sur le plan personnel qu’artistique, était de plonger. »

— Diane Flacks.

Diane Flacks dans Guilt (A Love Story) au Tarragon Theatre (2024) – photo by Cylla von Tedemann



GUILT (a love story) est le cinquième spectacle-solo de Diane Flacks, légende du théâtre canadien, et son plus autobiographique à ce jour. L’humour acerbe unique de Mme Flacks et ses observations perspicaces sur la condition humaine lui ont valu de nombreuses récompenses, notamment une nomination au prix Dora de la meilleure nouvelle pièce pour son exploration des femmes et de la religion, Unholy, et une nomination au prix Emmy pour son travail de scénariste dans l’émission The Kids in the Hall.

Après un passage au Tarragon Theatre de Toronto, Flacks fait ses débuts au Théâtre Centaur avec cette nouvelle pièce tout à fait remarquable sous la direction de la metteuse en scène primée Alisa Palmer, qui a passé huit ans au Shaw Festival et a eu le privilège de mettre en scène des spectacles dans tout le pays et à l’international, notamment ‘Night Mother and Top Girls (Soulpepper), qui a fait l’objet d’un documentaire Girls on Top (Fightingfish Productions), Cloud 9 (Mirvish Productions) et The Body Politic (Buddies in Bad Times Theatre).



INFOS | GUILT (a love story), du 12 au 30 mars, 2024 au Théâtre Centaur Theatre, 453 Saint- François-Xavier

BILLETS: Régulier $25; Étudiant $18; Aînés, Moins de 30 ans, Abonnés, Travailleurs des arts $20.

En marge, participez aussi à ces activités :

Vendredi le 22 mars 2024 – Les plaisirs coupables

Venez écouter vos coups de coeur musicaux clichés chantés par les meilleurs chanteur de la ville! Ils et elles seront joint(es) par Chris Barillo au piano. Participez à l’événement de levée de fond pour la communauté LGBTQIA+ de l’organisme OBNL AGIR. La meilleure partie, c’est que c’est gratuit!

Plus d'infos

Samedi le 23 mars 2024 – Le Karaoke Queer

Animé par Anton May, venez chanter comme jamais auparavant notre catalogue de ballades et chansons rendues célèbres par des superstars de la communauté LGBTQIA+ comme ELton John, Lil Nas X, Joan Jet et plus encore! Tout le monde est le(la) bienvenu(e) à ce Queeraoke!

Plus d'infos



