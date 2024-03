Crèmette Choco-Noisette

Distillerie Wabasso, (Trifluvie,Québec)

Code SAQ : 14824027 • 36$

En ce temps pasqual et de fin de carême, voici toute une gâterie pour se récompenser et se faire plaisir. Dans l’air du temps, c’est une crème végane-végétalienne, à base de lait d’avoine, donc pas de souci pour les personnes intolérantes aux produits laitiers. Je me dois de saluer la texture satinée de ce produit gourmand. Je suis vraiment fan. Et les arômes? C’est un commentaire qui revient souvent : Si vous êtes amateur(e)s de Ferrero Rocher et de Oh Henry, vous allez avoir les yeux qui revirent à l’envers! Le côté noix est à l’avant plan, mais le côté chocolat n’est pas loin. Et, Oh Joie! Ce n’est pas un monstre de sucrosité. C’est très bien équilibré. Donc courrez essayer ce dessert liquide, à 15% d’alcool! A savourer seul, sur glace, dans un café moka, ou sur une crème glacée, si les produits laitiers ne vous gênent pas.