Horoscope avril 2023

Bélier 19 mars au 19 avril 2024

Bonne fête Fugues ! La revue a maintenant quarante ans ! Un âge de maturité et d’affirmation. On te souhaite de belles continuations ! Et cette chronique en a trente, puisque j’ai rejoint l’équipe de Fugues au printemps de 1994. Lors de son dixième anniversaire ! Ça aura été toute une aventure pour moi, une expérience assez intense. Évidemment, j’aurai beaucoup évolué pendant cette période et ça s’est reflété dans mes textes. C’est une évidence pour quiconque me suit depuis le début. Enfin, je ne prétends pas divulguer dans le détail l’avenir à tout ceux et celles qui me lisent, mais j’espère fournir quelques repères intelligibles à l’occasion. Et un peu de présence, pour qu’ils voient qu’ils ne sont pas complètement seuls sur la voie du plate milieu. J’espère que vous continuerez de me lire encore, tant que le trip durera. Le Soleil est aussi arrivé en Bélier, annonçant le printemps. Le natif du signe est bien encadré dans le moment par Jupiter en Taureau et Saturne en Poissons. D’un côté, Jupiter le favorise pour s’enrichir, de l’autre, Saturne l’amène à méditer sans fin sur ses limitations. Enfin, Jupiter guidera le natif du Bélier pour qu’il devienne plus prospère. Il aura l’occasion de trouver de nouveaux revenus. Ou il vendra un de ses biens qui aura pris une bonne valeur avec le temps. Comme un terrain en Mauricie. Une poignée de bitcoins achetés au début. Ou des actions d’Apple du précédent millénaire. D’ailleurs, il devrait être renseigné assez vite à cet égard lors de la conjonction de Jupiter et Uranus du 20 avril, en Taureau. Ce qui annonce un événement soudain côté fric. La surprise sera totale pour plusieurs Bélier. Ils verront leur richesse augmentée tout d’un coup. Le natif qui ne sera pas touché par ceci pourrait quand même faire un achat très avantageux, il sera bien guidé. Ou il débutera dans une petite business prospère. D’un autre côté, Saturne l’amènera à réfléchir sur ses faiblesses. Sur ce qui lui fait défaut. Ses travers. Tant et si bien qu’il évoluera à cet égard, pour adopter une attitude plus créatrice. Pour s’amender. Il devrait aussi vivre un sentiment de libération à un moment donné, en dépassant une situation décevante. Il deviendra ainsi une personne plus agréable à fréquenter, ce qui augure bien pour sa vie affective. Plusieurs le trouveront bien séduisant ainsi. Alors bonne fête le valeureux combattant et on souhaite longue vie à Fugues !

Taureau

Votre fête approche, ça vous fait réfléchir. Vous sentez que des changements approchent et vous avez raison, car Jupiter et Uranus se rejoindront dans votre signe le 20 avril. Et cette conjonction, aussi rare qu’explosive, devrait dégager pour la plupart d’entre vous un nouvel horizon, plutôt surprenant. Surtout pour ceux nés le ou autour du 11 mai. Soyez souple et ouvert pour accueillir ce renouveau.

Gémeaux

Le printemps va faire sortir la plupart de vos amis de leur hibernation, vous les rencontrerez partout. Ils vous inviteront aussi à diverses soirées et événements. L’un d’eux vous parlera d’un projet un peu plus sérieux, vous pourriez y travailler dès maintenant. Ça devrait colorer votre avenir. L’enrichir. Vous méditerez aussi sur une relation sensible avec un copain sérieux. Vous êtes beaucoup l’un pour l’autre.

Cancer

Vous serez attentif au travail, d’autant plus que vous y trouverez un défi inhabituel. Une promotion. Ou vous changerez de domaine. Ou vous reviendrez travailler un peu si vous êtes retraité. Vous serez magnétique dans le public, vous attirerez bien des regards. Vous savez aussi que vous devez être responsable envers des personnes vulnérables, fragiles. Et qui vous aiment, vous adorent, à l’infini.

Lion

Il y a des lieux où vous devenez le vieux sage de la montagne. Sans vous prendre pour un autre quand même. Ainsi, vous apprécierez davantage la compagnie d’alchimistes fêtards qui en savent beaucoup sur la vie. Un voyage s’en vient et pas où vous croyez. Ou avec qui. Et vous tenterez l’expérience d’un genre de Gom Jabbar en quelque part. Ça va vous faire peur mais vous y trouverez presque le nirvana.

Vierge

Vous ferez bien des calculs du côté des finances, de vos dépenses. Et ça va vous décider à faire des choix. L’énergie du printemps va vous toucher vertement, vous sentirez la sève s’animer et grimper partout. Vous vous rapprocherez ainsi de personnes qui ne vous auraient jamais intéressées avant. Vous sentez aussi des forces intimes, obscures, cherchant à remonter en haut, à la lumière. Pour vous sauver…

Balance

Vous croiserez bien des gens. Certains qui vous observaient depuis un temps iront vous parler. Ça va animer vos relations et sûrement amener du changement heureux. Vous recevrez peut-être aussi une proposition d’affaires. Ou une offre de transaction. Dans tout ceci, ne faites que ce qui vous plait. Et vous avantage. Les gens perçoivent de vous des aspects qui vous surprendront. Ça vous encouragera.

Scorpion

Vous vous intéresserez avec plus de sérieux à votre santé. D’autant plus qu’il est maintenant tentant de faire de l’exercice à l’extérieur, comme de la marche. Vous

devrez aussi mieux vous organiser au travail, peut-être serez vous plus en demande. Et il y a un coin de votre logis qu’il faudra aménager autrement. Peut-être pour y travailler. Ou accueillir un coloc inespéré. Beau et bon copain à la job.

Sagittaire

Vous aurez de la chance, comme ça, tout bonnement. À la loterie peut-être. Ou en rencontrant un genre que vous cherchez depuis longtemps. Ça, ça pourrait être significatif. Enfin, vous aurez le coeur à la fête et vous aurez des occasions de célébrer. Un enfant pourrait aussi s’annoncer. Vous vous en occuperiez avec beaucoup de sérieux. Qu’il pleure, qu’il rit, vous seriez toujours, toujours là.

Capricorne

Vous serez bien chez-vous. Même si votre logis est tout seul, en haut de la montagne. Ça ne vous empêche pas d’accueillir de la belle visite. Peut-être y vivrez vous un changement, en déménageant ailleurs. Ou plus simplement, en aménageant une pièce autrement pour y accueillir un coloc discret. Ou fantasque. Vous vous rapprocherez de votre famille. Ou de votre gang d’amis préférés.

Verseau

Il y a un voisin qui vous surprendra en montrant un aspect inattendu de sa personnalité. Plutôt intéressant d’ailleurs. Divertissant même. Vous pourriez aussi commencer à fréquenter plus assidûment un endroit dans le voisinage, comme un parc où on joue à la pétanque. Ou à emmêler les laisses de chien. Vous prendrez une nouvelle route à cause d’une invitation. Ce sera le début d’une bien longue histoire.

Poissons

Vous vous sentirez riche, mais pas obligatoirement en fric. Parce que vous serez en forme, en santé. Ou que vous êtes plus sage. Mais quand même, vous recevrez un cadeau de la providence en étant mieux payé que prévu en quelque part. Ou en trouvant un nouveau revenu. Autour du 20 avril, où votre maître Jupiter rencontrera messire Uranus pour faire des surprises à tout le monde. Ça devrait être bien.