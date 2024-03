Les Pierres Plates

Domaine Moillard, IG Côteaux Bourguignon (France) 2022

Code SAQ : 14714645 • 15,75$

Ce n’est certes pas le plus exubérants des gamays sur le marché, mais pour le prix, il y a un intérêt certain à le découvrir. J’aime son petit nez de terre remuée et de bleuet. Il a une bouche, à la fois aérienne et un peu organique, surtout sur le fruit. La finale est fruitée, fraîche et agréablement amère. J’étais un peu sceptique de l’accord proposé sur l’étiquette, avec les grillades, mais j’ai été confondu : ca fonctionne très bien avec un steak tant de boeuf que de portobello. Il s’épanouit agréablement à table.