La trame sonore LGBTQ+ des quatres dernières décennies

Avril 1984. Alors que la communauté LGBTQ+ nouvellement arrivée dans le Village feuillette les pages du Fugues pour la première fois, Culture Club termine un marathon de sept semaines au numéro 1 du palmarès anglophone du Québec. Karma Chamaleon propulse Boy George dans la stratosphère et s’inscrit dans l’ADN d’une génération de jeunes personnes queers. Au moment où le magazine souffle 40 bougies, nous revenons sur 12 chansons iconiques qui ont façonné la trame sonore de la communauté au cours des 40 dernières années.

Freedom, Wham! – 1984 | Une ode à la liberté chantée par l’un des artistes gais les plus

influents de sa génération. La chanson est parue la même année que le magazine et a

contribué à propulser le second album de Wham! au sommet des ventes québécoises pendant six semaines.

3e sexe, Indochine – 1985 | Le tube d’Indochine n’a pas perdu une once de pertinence depuis sa sortie. Une nouvelle version en duo avec Christine and the Queens a d’ailleurs été lancée en 2020. On se rappellera que cet hymne à la diversité sexuelle peut notamment être entendu dans Les amours imaginaires de Xavier Dolan.

Sans contrefaçon, Mylène Farmer – 1987 | Après avoir choqué le monde en 1986 avec Libertine dans lequel elle apparait toute nue, la chanteuse de Pierrefonds aborde la liberté sous un nouvel angle : l’identité de genre. Tant les textes que la musique continuent de résonner auprès de la communauté LGBTQ+ aujourd’hui encore.

Unison, Céline Dion – 1990 | Premier vrai succès dance anglophone de la reine québécoise, Unison, et plus précisément sa version remixée est encore un titre de feu dans toutes les boîtes gaies. Le tube a contribué à générer quelque 3 millions de ventes de l’album éponyme et à établir Céline à l’international.

Supermodel, RuPaul – 1992 | Bien avant Drag Race il y avait RuPaul. Son succès de 1992 a catapulté la drag au cœur de la culture populaire et en a fait une superstar. Le ver d’oreille est encore aussi addictif 30 ans plus tard.

Believe, Cher – 1998 | Selon Warner Music, la chanson a été pensée spécifiquement pour faire danser le public LGBTQ+, avec l’objectif de relancer la carrière de Cher. Sur un thème de résilience et des notes rythmées, l’album Believe s’est vendu à plus de dix millions d’exemplaires et la chanson est devenue le succès le plus populaire en carrière pour la chanteuse. Mission accomplie!

Absolutely Not, Deborah Cox – 2001 | Pas une Fierté ne se passe sans qu’on entende la chanson de la queen de Toronto. Propageant un message d’affirmation de soi qui résonne auprès de la communauté, le tube résolument entrainant pourrait facilement être sacré hymne national des personnes LGBTQ+ canadiennes.

Confession on a Dancefloor, Madonna – 2005 | Avec des méga hits comme Hung up, Sorry, Get Together et Jump, l’album de Madonna a marqué le retour en force de la star et confirmé sa place dans le cœur de la communauté. L’album-culte qui s’est vendu à plus de dix millions d’exemplaires était tellement adulé lors de sa sortie que le concert complet jouait en boucle tous les soirs sur les écrans du Unity.

I Kissed a Girl, Katy Perry – 2008 | Le premier succès commercial de Katy Perry a marqué un coup d’éclat à son arrivée et scellé une histoire d’amour prédestinée entre la chanteuse et la communauté. La chanson s’inscrit dans une époque qui secouait les conventions en mettant joyeusement en lumière la culture LGBTQ+ à travers la musique des Mika et autres Adam Lambert.

Dancing on my Own, Robyn – 2010 | Premier single du chef-d’œuvre qu’est la série d’albums Body Talk, la chanson de l’interprète suédoise chouchou de la communauté est devenue une pièce d’anthologie dès sa sortie. Elle est ensuite officiellement passée à l’histoire en servant de tremplin à Calum Scott lors de son audition pour Britain’s Got Talent en 2014.

Born This Way, Lady Gaga – 2011 | À ce jour, Born This Way détient probablement le titre de la plus grande chanson dédiée à la communauté LGBTQ+ de l’histoire de la musique. S’adressant directement aux gay, straight, bi’, lesbian, or transgender, la chanson est un hymne à l’acceptation de la diversité, sans compromis. Un mois après sa sortie, elle atteignait le sommet du palmarès québécois et amenait l’album éponyme au numéro 1 des ventes pendant deux semaines.