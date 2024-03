Les artistes qui ont façonné la culture LGBTQ+ des 40 dernières décennies

Que ce soit pour la portée sociale de leur message ou la qualité musicale de leur œuvre, chaque génération s’identifie à ses idoles musicales bien à elle. À l’occasion de l’anniversaire du Fugues, nous vous proposons un voyage dans le temps de 1984 à 2024 en passant par douze des artistes musicaux les plus influents pour la communauté LGBTQ+ québécoise.

Un tel palmarès pourrait inclure des dizaines de George Michael, Tracy Chapman et autres Pierre Lapointe. Nous avons donc tenté de nous concentrer sur les artistes qui ont été les plus distinctifs pour la communauté LGBTQ+ ou qui se sont démarqués par l’importance de leur carrière.

Années 1980

Boy George | Avec quelque 50 millions d’albums à son actif rien qu’avec Culture Club, Boy George a été l’une des figures musicales les plus importantes du début des années 1980. Grâce à ses looks androgynes et à sa transparence quant à sa non-hétérosexualité, il a été une figure identitaire pour les jeunes queers de cette époque et continue de s’imposer dans la culture pop d’aujourd’hui notamment à titre de coach pour The Voice.

Elton John | Sir Elton est l’un artistes ayant vendu le plus d’albums de tous les temps. Il écrit l’histoire de la pop et de la communauté LGBTQ+ depuis six décennies et continue de définir les tendances grâce à des hits comme Cold Heart avec Dua Lipa. Sa fondation est l’une des plus actives au monde dans la lutte au VIH/SIDA, avec plus de 565 M$ donnés depuis 1992.

Freddy Mercury | Mercury pourrait facilement être couronné figure de proue incontestée du rock britannique. Avec sa voix puissante et son charisme irrésistible, il a su porter à l’extérieur des frontières de la communauté le message de libération et de résilience si cher aux personnes LGBTQ+. Le chanteur est également devenu le symbole des ravages de la crise du SIDA qui a emporté trop de membres de la communauté dans les années 1980.

Samantha Fox | Fox s’est imposée au top de la pop en 1986 avec Touch Me (I Want Your Body). En 1989, son album I Wanna Have Som Fun surpassait le premier opus de Mitsou, El Mundo, dans les ventes québécoises. Présentée d’abord comme une Madonna britannique, la star est plus tard devenue une icône de la communauté lesbienne.

Années 1990

Melissa Etheridge | La rockeuse kansasaise côtoyait Roch Voisine au top des albums les plus vendus au Québec en septembre 1989. Avec deux Grammys à son actif et des hits comme Come to My Window, elle a vite conquis l’industrie du rock et les femmes de la communauté LGBTQ+ grâce à sa voix rauque distinctive et son style désinvolte.

Ricky Martin | Outre son succès planétaire, pour lequel il détient un record Guinness de la chanson latine la plus populaire, le Portoricain est un fervent défenseur des droits LGBTQ+ et l’une des voix les plus influentes pour la communauté hispanophone. Il a notamment fondé la Fondation Ricky Martin, dédiée à la sensibilisation et au soutien des jeunes LGBTQ+.

Années 2000

Adam Lambert | Découvert grâce à American Idol en 2009, il a déchargé l’électrochoc social dont les États-Unis avaient besoin à cette époque et a certainement contribué à accélérer l’ouverture et la visibilité envers la communauté LGBTQ+. D’abord boudé pour son style trop flamboyant et ses frasques télévisuelles, il s’est vite hissé au sommet des artistes les plus talentueux de son époque, reprenant même le micro de Freddie Mercury à titre de frontman de Queen.

Ariane Moffatt | Elle saupoudre une poussière d’ange sur le Québec et la France en plus de récolter tous les Félix et les Juno sur son passage depuis 2002. L’une des rares artistes d’ici à s’aventurer dans l’électro, elle fait partie des grandes virtuoses de sa génération. Sa créativité et son style décontracté font rapidement d’elle la figure chérie d’une génération de jeunes personnes LGBTQ+ au moment où elle manquait cruellement de symboles identitaires locaux.

Mika | Débarqué comme une bombe à la fin des années 2000, Mika transcende les cultures et les générations des deux côtés de l’Atlantique. Avec ses airs joyeux qui lui ont valu trois World Music Awards, il contribue à propager un message d’acceptation et d’ouverture tout en redéfinissant les contours de la pop.

Années 2010 et plus…

Lil Nas X | Il fait tomber toutes les barrières depuis qu’il a attiré l’attention de la planète avec Old Town Road. Mariant les styles musicaux, il a remporté à peu près tous les trophées existants en plus de contribuer à la visibilité des artistes LGBTQ+ dans la communauté afro-américaine et les industries du Country et du Hip Hop.

Roxane Bruneau | Elle fait partie du très petit nombre de chanteuses qui peuvent se targuer d’avoir rempli les centres Bell et Vidéotron si tôt dans leur carrière. Avec plus de 160 000 albums et une multitude de trophées à son actif, la coqueluche québécoise fait rayonner sa communauté partout au Canada et constitue une figure identitaire positive pour la jeune génération de personnes LGBTQ+, plus particulièrement de la communauté lesbienne.

Troye Sivan | Le jeune prodige australien est l’une des étoiles montantes de la génération Z partageant toute l’ouverture et la désinvolture de ses contemporains. Fier et assumé, le chanteur compile près de deux milliards de vues sur YouTube uniquement et a collaboré avec les plus grands de l’industrie d’aujourd’hui, dont Ariana Grande, Martin Garrix et PNAU.