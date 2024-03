Loxarel a Pel brut nature reserva

Masia Can Mayol, DO Classic Penedes (Catalogne) 2021

Code SAQ : 13430675 • 20,65$

Classic Penedes est une appellation qui veut assurer une bonne qualité réglementée pour les mousseux qui y sont produit. Tous les vins sont bio et sont élevés plus longtemps que les cavas habituels. Ici cet assemblage de xarel-lo, de chardonnay et de macabeo, est élaboré sans souffre ni sucre ajouté. Ca donne un vin aux bulles festives, éclatant de fraîcheur, bien fruité avec des notes citronnées, une petite impression briochée, et une finale de zeste de pamplemousse, avec une amertume qui enrobe chaque fin de gorgée. C’est joli comme un parterre de perce-neiges, au soleil d’un matin de Pâques. 🙂