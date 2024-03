Terres Dorées

Jean Paul Brun, DOP Fleurie (Beaujolais,France) 2022

Code SAQ : 12184353 • 27,05$

C’est certain que c’est une petite jeunesse, en ce moment, mais c’est déjà un frais régal. Le gamay noir de ce cru fameux du Beaujolais, est à mettre en cave, si vous avez de la patience. Sinon, c’est un parfait vin de printemps. Au nez, il sent les fleurs sauvages et les premiers draps mis sur la corde à linge. Et si elle est un peu en retenue, la bouche est très harmonieuse. Ca virevolte allègrement entre le fruit frais croquant et l’herbe tendre. Les tannins jeunes ne sont nullement rêches, au contraire. Je salive juste à m’imaginer nos retrouvailles dans mon verre, dans quatre ou cinq ans, mais je ne regrette pas du tout d’en avoir ouvert si tôt, une bouteille.