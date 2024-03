À la traîne des autres constructeurs, Honda produit aujourd’hui son premier véhicule 100% électrique pour l’Amérique du Nord : Le Prologue. Pour ce faire, Honda s’est servie de la technologie de General Motors pour le Chevrolet Blazer EV. D’ailleurs, le Prologue a les mêmes dimensions que le Blazer EV et est construit dans la même usine au Mexique. Le design du Prologue est, quant à lui, purement japonais.

Honda précise que ce sera le seul modèle qui utilisera la technologie General Motors et qu’il peaufine la mise au point de ses propres technologies électriques. On peut se demander pourquoi la marque japonaise tarde à se lancer dans la production de véhicules électriques compte tenu du succès que remporte déjà nombre de ses concurrents, surtout dans la catégorie des VUS intermédiaires, comme Tesla, Nissan ou encore Hyundai et Kia,



Honda a toujours été reconnu pour la fiabilité et la qualité de ses produits, on peut s’étonner de cette association avec General Motor dont on sait que le Blazer EV a connu des ratés au point d’en suspendre pendant plusieurs semaines la production. Espérons que le Honda Prologue ne connaîtra pas les mêmes problèmes pour que l’image de marque du constructeur ne soit pas entachée.



Le Prologue est un VUS intermédiaire doté de deux banquettes, une catégorie et une configuration particulièrement recherchées par la clientèle, comme les ventes le prouvent. Extérieurement, les designers ont choisi un style qui devrait résister au temps, et si le Prologue ne brille pas par une robe distinctive et originale, il ne sera pas qu’un effet de mode.

En termes de puissance, le Prologue affiche les mêmes données que Chevrolet Blazer, soit deux moteurs électriques pour une puissance totale de 288 chevaux avec une autonomie de 452 km, pour les versions EX et EX-L, et 439 km pour la version Touring. Cette dernière étant équipée de jantes de 21 pouces contre 19 pour les deux premières versions, la résistance est plus grande et influe donc sur la charge de la batterie.

Précisons-le tout de suite, le Prologue Touring, le modèle le mieux équipé n’est pas éligible à la réduction du Québec puisque son prix dépasse 65 000 $. Il ne constituera pas le premier choix des éventuels clients. D’autant que cette version en termes de puissance n’offre que l’option sport par un bouton au volant.



Comme tout VUS de cette catégorie, le Prologue en offre beaucoup en termes d’espace avec un volume de chargement largement suffisant pour une famille ou encore pour des sorties sportives. La différence se situe dans la qualité de fabrication du véhicule et par la fiabilité de la marque souvent soulignée par la presse automobile. Le tableau de bord est constitué de deux écrans, l’un derrière le volant pour les contrôles de la conduite, un second au centre regroupant le système d’infodivertissement avec Google intégré, Apple CarPlay et Android sans fil. Une configuration somme toute classique comparable à la concurrence mais qui aura l’avantage de bien vieillir.



Disponible sur nos routes dès le printemps, le Prologue n’est distribué au Canada que dans la version quatre roues motrices. Les prix s’échelonnent de 61 990 $ à 71 990 $, et en tenant compte des crédits gouvernementaux, le Prologue se détaillera entre 51 553 $ et 67 641 $. Pour les aficionados de la marque qui roulent en Honda CR-V ou en Honda Pilot, le Prologue vient combler un vide dans la gamme avec le premier Honda tout électrique de la marque.

En bref

Le Canada se classe dans le top des 10 pays qui a le plus de véhicules par 1000 habitants, sixième rang avec 707 véhicules par habitant . En tête de peloton, la Nouvelle-Zélande, où le nombre atteint 869 véhicules. Cependant, les milléniaux pourraient changer la donne. Ils et elles seraient de moins en moins nombreux.ses à se procurer une voiture que les générations précédentes. On aimerait savoir comment la population 2SLGBTQ+ se situe. Est-ce qu’elle possède plus ou moins de véhicules que la moyenne au Canada. Il serait intéressant de regarder quelles relations les personnes 2SLGBTQ+ entretiennent avec ce moyen de déplacement, une nécessité, un plaisir pour mieux connaître nos us et habitudes.



Pour rester avec des nouvelles brèves, il semblerait que Montréal frise un record cet hiver de signalements de nids-de-poule. La ville aurait reçu à ce jour 2338 signalements de nids de poule, 900 de plus que pour la même période l’an dernier. La cause serait liée à un hiver aux allures particulières qui a multiplié les épisodes de gel et de dégel favorisant leur formation.



Enfin, on peut parler du temps des aubaines. En effet, de nombreux concessionnaires proposent des rabais sur des véhicules neufs pour diminuer leur nombre en stock. En fait, ce sont des modèles 2023 invendus, et le rabais proposé correspond à la dépréciation habituelle du prix d’un véhicule au bout d’un an. Et peut-être qu’en négociant, vous pourriez faire une bonne affaire.