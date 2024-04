Le Requiem de Mozart avec l’Orchestre classique de Montréal !

L’Orchestre classique de Montréal (OCM) est fier d’investir la Maison symphonique l’instant de deux concerts grandioses : Requiem de Mozart, le dimanche 5 mai à 15 h, et Une vie à l’opéra : hommage à Joseph Rouleau, le mardi 18 juin à 19 h 30.

Le Requiem de Mozart, dernière œuvre d’un compositeur de génie, est l’un des chefs-d’œuvre les plus populaires du répertoire classique. En plus du Requiem, la Symphonie concertante, de Joseph Boulogne, sera également au programme du 5 mai. Une œuvre joyeuse et scintillante qui vous mènera à travers les salons parfumés de la France de l’Ancien Régime, époque d’une élégance méconnue !

La soirée du dimanche 5 mai sera complétée par Lacrimae Beati (Les larmes du béni), du compositeur Richard Danielpour, qui raconte que ces mesures ont parcouru son esprit en boucle lors d’une expérience terrifiante en avion, lui donnant l’idée de sa création.



Cette prestation à la Maison symphonique avec plus de 200 personnes sur scène, mettra en vedette un quatuor de solistes membres actuels ou récents de l’Atelier lyrique de l’Opéra de Montréal, au cours de cet événement-bénéfice au profit des Petits-Chanteurs du Mont-Royal.

Le mardi 18 juin, pour commémorer le cinquième anniversaire du décès du grand Joseph Rouleau, chanteur d’opéra (basse) de renommée internationale et ancien président du Conseil d’administration de l’OCM, le programme est composé d’une sélection d’extraits des opéras les plus célèbres de Mozart, Verdi, Bizet, Delibes, et Offenbach. Ils seront interprétés par un quatuor de vedettes canadiennes de l’opéra (Aline Kutan, Mireille Lebel, Éric Laporte et Philippe Sly), accompagné par l’OCM en formation symphonique sous la direction de maestro Jacques Lacombe. Ce sera une soirée d’opéra passionnante à ne pas manquer !

Lors de cette soirée, l’OCM propose également un récital pré-concert en compagnie d’Elisabeth St-Gelais, jeune soprano innue nommée révélation de l’année à Radio-Canada Classique, et la pianiste Louise Pelletier. Le récital présentera des mélodies françaises de Bizet, Duparc et Poulenc.

L’Orchestre classique de Montréal fut fondé en 1939 par le violoniste, chef d’orchestre et

compositeur Alexander Brott et son épouse Lotte Brott. L’OCM est rapidement devenu l’un des orchestres de chambre les mieux établis au Canada, cumulant les tournées sur cinq continents, les enregistrements et les apparitions régulières à la radio et à la télévision. Cette année, l’OCM fut finaliste aux prestigieux Prix Juno pour le meilleur album classique de l’année.

