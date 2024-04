Première canadienne de Murmuration à l’Aréna Mont-Royal

Le Patin Libre est une petite révolution sur glace. Ses patineurs et patineuses artistiques de grand calibre ont fait un pied-de-nez aux médailles, aux paillettes, et à l’hétéronormativité vieillissante des sports et spectacles sur glace.

Depuis plus de 10 ans, la compagnie de patinage contemporain Le Patin Libre tourne la planète avec un style encore unique qui combine l’athlétisme de la discipline olympique avec la créativité de la danse contemporaine et l’énergie des danses urbaines. De retour d’une série à guichets fermés pour la célèbre Biennale de Venise, la troupe montréalaise amène enfin son nouveau spectacle Murmuration à Montréal, du 16 au 21 avril 2024. Cette première canadienne à la maison sera immédiatement suivie d’une autre série de représentations à Toronto.

« Parce qu’on glisse extrêmement vite, on est comme des oiseaux. Dans Murmuration, on fait comme les grandes volées d’étourneaux qui créent des formes hallucinantes dans le ciel. Je pense que c’est la première fois que des humains peuvent réellement faire ça dans un spectacle ». Le fondateur de la compagnie, patineur et chorégraphe Alexandre Hamel a parfois été décrit comme l’enfant terrible du patinage artistique. Ses influences, hormis les doubles axels : le mouvement punk (il y a un « mosh pit » glissé dans le spectacle), le nouveau cirque, la danse contemporaine.

Pour l’occasion, l’Aréna Mont-Royal, discrètement caché au coin de la rue Cartier et de l’Avenue Mont-Royal, sera transformé en un véritable théâtre. Pour les courageux et courageuses : certaines représentations sont suivies de partys sur glace endiablés.

Les sympathiques artistes seront là pour donner un coup de main aux débutants. Des groupes communautaires ayant moins accès à l’art et au patinage seront aussi accueillis pour des activités d’initiation et des représentations spéciales.

INFOS | Murmuration, par Le Patin Libre, 16 au 21 avril 2024, heures variées.

Aréna Mont-Royal, 4365 rue Cartier, métro Mont-Royal.

Billets : https://www.lepatinlibre.com