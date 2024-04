La comédie musicale Les Producteurs charme le public et la critique !

Présentée pour la toute première fois au Québec, la comédie musicale Les Producteurs, mettant en vedette Serge Postigo et Tommy Joubert, effectuait hier soir une rentrée montréalaise éblouissante au Théâtre St-Denis de l’Espace St-Denisoù elle tiendra l’affiche jusqu’au 14 avril.

Rappelons que la comédie musicale Les Producteurs — à la fois satire de l’industrie du spectacle et critique du rêve américain —raconte l’histoire d’un producteur de Broadway au bord de la faillite, jadis couvert de succès, qui se retrouve au bord de la faillite.

Mais, voilà qu’un jour un jeune et timide comptable débarque dans son bureau et lui donne, bien malgré lui, l’idée d’une arnaque aux investisseurs afin de renflouer ses coffres. Pour cela, ils doivent monter la pire comédie musicale de tous les temps, trouver le plus mauvais auteur, le pire metteur en scène, les acteurs et actrices les plus indigestes. Seulement, rien ne va comme prévu et le duo apprendra que, si courir après le succès peut mener à l’échec, courir après l’échec peut parfois mener au succès… bien malgré soi.

Chaudement encensée par la critique, Les Producteurs a réjoui tout autant le public venu applaudir en grand nombre cette adaptation pour la scène du chef-d’œuvre cinématographique de Mel Brooks, spectacle le plus primé de l’histoire de Broadway avec 12 Tony Awards.

Il s’agit là d’un coup d’envoi fracassant pour Les Producteurs, une occasion unique pour le public québécois d’assister à ce triomphe international à Montréal au Théâtre St-Denis de l’Espace St-Denis jusqu’au 14 avril et à Québec au Théâtre Capitole de Québec du 27 juin au 14 juillet 2024.

