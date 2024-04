Une invitée de marque viendra célébrer la JVL au Québec

À l’occasion de la Journée de la visibilité lesbienne qui se tient annuellement le 26 avril, plusieurs activités s’organisent au Québec, comme à l’international. Depuis plusieurs années déjà, le Réseau des lesbiennes du Québec chapeaute l’organisation de cette journée saphique et nous réserve de belles surprises pour l’édition de cette année, avec la venue d’une invitée de marque.

Contactée en pleins préparatifs de la JVL, la directrice générale du RLQ, Tara Chanady, annonce d’emblée le lancement de la campagne de sensibilisation de cette année, qui vise à « habiter l’espace, avec la place des femmes et des personnes lesbo-queers dans les différents espaces, qu’ils soient politiques, institutionnels ou médiatiques », explique-t-elle. « Nous désirons ainsi célébrer la visibilité et parler des défis et de la résilience des personnes qui accèdent à cette visibilité. »

Afin d’habiter l’espace, la campagne n’hésitera pas à investir l’espace social, comme celui des réseaux sociaux. Ainsi, une campagne d’affichage qui vise à investir la ville présentera des affiches avec des citations d’une dizaine de personnalités s’exprimant sur le thème et portant ainsi le message, précise Tara, qui ne manque pas d’ailleurs de souligner la richesse de Montréal en tant que « ville saphique » possédant une belle réputation à l’international. « On veut célébrer notre visibilité et notre ville de façon positive, sans oublier bien sûr que la visibilité n’est pas gagnée, et que les personnes qui sont lesbiennes, bis, queers doivent faire preuve de résilience, donc on veut aussi célébrer la visibilité acquise, comme les réussites », soutient Tara.

Bien sûr, cette dernière ne fait pas abstraction du fait qu’il demeure du travail à faire : « On a des visibilités assez isolées, donc on a tendance à être assez seules dans nos milieux ; il faut donc construire des réseaux et être capables de se donner du courage, de se parler entre nous, pour éviter d’être isolées dans nos domaines », ce qui était d’ailleurs l’une des visées du colloque Recherches lesbiennes récemment organisé par le RLQ, rappelle Tara. « Mettre de l’avant le fait qu’on existe et se créer des points de repère l’une à l’autre pour se montrer et se voir.

Si on pense à l’intersection du sexisme et de l’homophobie, les voix des femmes sont souvent moins prises au sérieux et nous avons peut-être tendance à parler moins fort, à nous effacer plus en tant que femmes. La socialisation des femmes n’est pas la même, on apprend en grandissant à prendre moins d’espace. » Ainsi, la JVL de cette année invite les femmes de la diversité à investir l’espace et à prendre la parole, nécessairement l’un des héritages des premières JVL, avec cette idée de se créer un espace de prise de parole sécuritaire et à notre image. « On est vraiment chanceuses d’avoir cette journée, dans l’année, pour se célébrer et célébrer le mot lesbienne : un jour multidisciplinaire et intergénérationnel où tout le monde peut se retrouver », conclut Tara.

À l’instar de l’an dernier, la Journée de visibilité lesbienne se déroulera au Bain Mathieu, le samedi 27 avril. Parmi les évènements notoires, mentionnons la venue de l’activiste, journaliste et auteure française Alice Coffin, qui avait d’ailleurs collaboré à une discussion en ligne avec le RLQ, en 2020, lors de la sortie de son éminent ouvrage Le génie lesbien. « On trouvait intéressant d’aborder une perspective de la francophonie internationale avec la France », explique Tara au sujet de la conférence d’Alice Coffin qui viendra aborder la place des lesbiennes dans l’espace public du point de vue de sa riche expérience.

La JVL présentera également deux autres panels, sans oublier la remise des prix Hommage, Visibilité et Militantisme qui découlent, cette année, d’un vote populaire. Les récipiendaires seront dévoilées lors de l’évènement, qui promet des performances artistiques et un party en soirée. Mentionnons que pour une deuxième année consécutive, les porte-paroles Mélodie Noël Rousseau et Geneviève Labelle, sous l’effigie de leurs alter ego RV Métal et Rock Bière, animeront la soirée et présenteront une performance. Le tout sera suivi d’un party organisé conjointement par divers groupes de la communauté afin que vous puissiez célébrer votre journée et investir l’espace jusqu’au petit matin.



INFOS | La JVL se tiendra le 27 avril dès 14 h, au Bain Mathieu, 2915, rue Ontario Est.

