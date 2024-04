Le Colloque Recherches Lesbiennes du Réseau des lesbiennes du Québec a eu lieu les 1-2 mars 2024, Aux Petites-Mains. Il a été question d’Équité en santé pour un accès aux services de soins de santé plus inclusifs et compréhensibles pour les femmes et personnes lesbiennes, bisexuelles, pansexuelles et queers au Québec.



Écoutez aussi tous les enregistrements du Colloque Recherches Lesbiennes ici :