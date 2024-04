Le Chœur Gai de Montréal présente Bonbons assortis et plaisirs coupables, un hommage aux chansons que tout le monde adore en secret.

Le Chœur Gai de Montréal est fier d’annoncer son prochain spectacle, Bonbons assortis et plaisirs coupables, qui se tiendra au Gesù les 24 et 25 mai prochains. Mettant en vedette 47 talents exceptionnels, cette célébration de la diversité musicale sous la direction de Julie Roy, accompagnée par la pianiste Catherine Maurais et ses musiciens, offre six tableaux représentant chacun une friandise.

« Le lien entre les bonbons et la musique réside dans leur capacité à procurer du réconfort et une joie instantanée, mais aussi à susciter la culpabilité. Les goûts musicaux sont pourtant aussi variés qu’un bol de friandises assorties. C’est donc pleinement assumé, sans gêne ni jugement, que nous célébrerons ces bonbons qui font jaillir en nous ces plaisirs inavouables », explique Julie Roy, directrice artistique et cheffe de chœur.

Le public pourra ainsi se délecter de chansons qu’il adore et se régaler de classiques réinventés, d’arrangements originaux et d’harmonies captivantes. Que vous soyez du type confiseries classiques ou jujubes acidulés et réglisse noire, vous trouverez assurément une gourmandise musicale à vous mettre sous la dent. Le CGDM est un ensemble vocal masculin qui célèbre la richesse de la musique chorale depuis sa fondation il y a 19 ans. Le CGDM s’engage à promouvoir l’inclusion, la diversité et l’excellence musicale à travers ses performances uniques et inspirantes.

INFOS | Pour plus d’information et pour acheter vos billets, visitez le site Web du Chœur Gai de Montréal à l’adresse : https://www.cgdm.org