Cabaret Mado, un 22e anniversaire bien sonné 

Après le Bar Aigle Noir qui célébrait ses 32 ans le 30 mars dernier, à quelques rues de là c’est au tour du Cabaret Mado de festoyer ses 22 bougies, déjà ! Le tout commencera le 1er mai, par une vedette de RuPaul’s Drag Race. Le 2 mai, préparez-vous pour tout un spectacle avec une quinzaine de drag queens, le tout débute à 21h.

Mais commençons par une autre bonne nouvelle : le 10 avril dernier, la Ville de Montréal annonçait les récipiendaires de l’Ordre de Montréal 2024. Parmi ces personnes on retrouve Luc Provost, alias Mado Lamotte, aux côtés de Line Chamberland, sociologue (UQAM) et fondatrice de la Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

Ces deux personnes sont nommées à l’Ordre de Montréal qui désire ainsi « souligner leur contribution exceptionnelle à la société et au développement et rayonnement de la métropole ». « C’était toute une surprise, je ne m’attendais pas à ça du tout, c’est flatteur d’être ainsi nommé [à l’Ordre de Montréal], dit Luc Provost/Mado. On reconnaît ici quelqu’un qui a un métier marginal. Mon métier est finalement reconnu après des années de dur labeur !»

Mais revenons sur les deux décennies et deux ans pour le Cabaret, un club de drags. «C’est drôle parce que, à l’époque, en 2002, on me demandait si j’étais sûr de vouloir vraiment ouvrir un bar présentant des shows de drag queens, évoque Mado. On me demandait si cela allait marcher ? Je répondais qu’il y aura toujours des drags, que c’était comme un baume et que les gens avaient besoin des drag queens. Et çà, c’était avant les RuPaul’s Drag Race qui a fait évoluer les choses. Cela a amené quelque chose de différent sur la scène drag, RuPaul a fait de l’ouverture à ceux et celles qui étaient laissées de côté par la société, on a vu des drags d’origine afro-américaine, latino, asiatique, etc. De notre côté à nous, au Cabaret, on essaie autant que possible d’intégrer la relève qui est très diversifiée, et il y a de jeunes drags qui sont très bonnes, mais on doit faire un équilibre entre les drags régulières et cette belle relève. […] » On ouvrira le bal des festivités le mercredi 1er mai avec Sapphira Cristal, une compétitrice de la 16e saison de RuPaul’s Drag Race, qui montera sur la scène pour le plus grand plaisir des fans de cette téléréalité internationale (une présentation de Star Queens). Bien entendu, le spectacle à grand déploiement c’est celui du 2 mai (dès 21h), sous la direction artistique de Marla Deer, on y apercevra les Jessie Précieuse, Tracy Trash, Peggy Sue, Gisèle Lullaby, Sasha Baga, Bobépine, Manny et plusieurs autres. «Je porterai pour l’occasion un costume grandiose créé par mon couturier Daniel Serrurier et ce sera un très, très beau show», annonce Mado. Évidemment, ici on ne veut pas en dire plus !

Les 3 et 4 mai, les soirées Mado Reçoit vont prendre une tout autre coloration avec des invités qui souligneront, encore une fois, cet anniversaire. Après ces festivités, on nous promet tout un été avec plein d’invités et de performances. « Il y aura beaucoup de nouveautés pour la belle saison, avec des jeunes de la relève, avec des drag kings, etc. », souligne Mado. Les samedis après-midis « Jimmy Moore présente », à 15h, séduisent les fans de cette drag avec des prestations sur Britney Spears, Taylor Swift, Madonna ou Tina Turner. Un mercredi par mois, on aura l’occasion de voir à l’œuvre le néo-brunswickois Sami Landry avec ses invités, « c’est vraiment ici la nouvelle génération montante de drags », dit Mado. Une fois par deux mois, les drag kings populaires Hervé Métal et Rock Bière prennent d’assaut les planches avec des performances humoristiques. «Il y aura une autre nouveauté, celle avec Miami Minx, Les Folies Draglesques, c’est le fun, c’est différent et c’est très original», indique cette drag renommée qui «n’a pas arrêté depuis 37 ans maintenant» ! Il ne faut pas manquer non plus les Mardis Full Gisèle, avec Gisèle Lullaby, ou encore le Tracy Show, tous les dimanches, avec Tracy Trash. Lors du week-end de la Fête du travail, c’est encore loin, mais il faut bien le planifier, « Mado chante Abba » sera à l’honneur en hommage à ce groupe mythique qui, croyons-le ou non, aura marqué la scène musicale avec ses nombreux succès depuis les 50 dernières années ! Eh oui, le groupe Abba fêtera le demi-siècle cette année !

Bien du pain sur la planche pour Mado

En plus de ses spectacles à Paris et en Suisse qu’il lui faut préparer, Mado s’apprête à présenter une émission sur Ici Musique, tous les mardis à 14h, de la fin juin à la fin août. « Ça va s’appeler Mado à gogo, une émission très drôle, avec de la musique francophone des années 1960 que j’aime beaucoup, avec Dalida et compagnie. Je suis un grand fan de ce type de musique-là et je l’ai toujours été, donc ce sera un beau show de radio amusant », indique Mado Lamotte. Notre Mado nationale embarquera aussi sur une tournée du Québec en 2025. Plus d’une vingtaine d’arrêts sont prévus déjà. « Eh oui, la ‘’bitch’’ va voyager à travers le Québec ! Il y aura de petites et des grandes salles, certaines seront plus intimistes que d’autres, poursuit Mado. Je serai accompagné au piano par mon musicien Squeegee

Nicky. » De Sherbrooke à Québec, en passant par le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou encore Drummondville et Ottawa, l’année 2025 s’annonce bien occupée pour cette drag qui maintiendra, en même temps, ses soirées au Cabaret. Par ailleurs, Une Madographie, la biographie publiée l’an dernier par Luc Provost (aux Éditions La Presse) «est l’un des meilleurs vendeurs de ces éditions-là paraît-il, j’entends les gens en parler en raison des anecdotes qui leur rappellent des souvenirs, comme par exemple le spectacle de Diane Dufresne au Stade olympique…», dit Mado. Est-ce qu’il y aura un autre bouquin sous peu ? « Peut-être, je ne sais, je ne ferme pas la porte, mais cela devra attendre après la tournée. Les Éditions La Presse m’ont dit qu’ils seraient ouverts à un autre livre. Peut-être que ce sera basée sur des anecdotes de voyages, comme j’en faisais dans le Fugues auparavant ? On verra… ».

INFOS | Petit rappel donc, spectacle du 22e anniversaire, le 2 mai dès 21h, au Cabaret Mado, 1115, rue Sainte-Catherine Est, Montréal. T. 514-525-7566 ou http://www.mado.qc.ca