OFFTA 2024: festival d’avant-garde inspirant

Festival voué à la création émergente d’avant-garde en arts vivants, le OFFTA partage des performances qui déplacent les perspectives et défrichent des nouveaux espaces artistiques. Les œuvres soutenues questionnent, transforment et résistent aux aprioris. Présenté en marge du Festival TransAmériques (FTA), le OFFTA présente les démarches audacieuses et transdisciplinaires d’artistes émergent.e.s.

Transelucide – crédit photo : Ja James Jigsaw Britton Johnson

Pour cette 18e édition, les 13 œuvres présentées nous plongent dans des univers ectoplasmiques et spectraux. La programmation déploie des prises de paroles fortes, refaçonne nos certitudes en déviant, contournant et renversant notre rapport aux ambiguïtés, aux déroutes et aux vertiges. Le OFFTA propose des projets Laboratoires – donnant à voir les processus artistiques en pleine création – et des propositions abouties – les Spectacles.



Le OFFTA se déploie partout à travers l’île, investissant autant la place publique que les théâtres! Des soirées festives, conversations, ateliers de sonothérapie ou réflexion sur le répit ponctuent l’événement du 24 mai au 2 juin 2024, faisant une fois de plus du OFFTA un événement d’avant-garde inspirant dans le paysage culturel de la métropole!



INFOS | OFFTA, du 24 mai au 2 juin 2024.

https://www.offta.com