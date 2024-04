En Tunisie, des brochures évoquant l’homosexualité retirées de la Foire internationale du livre

Ces plaquettes de l’agence de l’ONU spécialisée dans les questions de santé reproductive expliquent aux parents comment répondre aux questions de leurs enfants sur la sexualité.

Des brochures évoquant l’homosexualité, préparées par le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) à Tunis afin d’aider les parents à discuter de sexualité avec leurs enfants, ont été retirées de la Foire internationale du livre, a-t-on appris jeudi 25 avril auprès de sa direction.

« C’est l’UNFPA qui a retiré ces brochures », a fait savoir Mohamed Salah Kadri, directeur technique de la 38e édition de la Foire internationale du livre qui se tient du 19 au 28 avril dans la banlieue nord de Tunis.

« Nous avons exprimé notre embarras sur le contenu de ces brochures, et des représentants de l’UNFPA ont été compréhensifs et les ont retirées de leur stand », a-t-il ajouté, sans donner d’autres détails.

L’UNFPA, une agence de l’Organisation des Nations unies spécialisée dans les questions de santé reproductive, n’a pas souhaité commenter. Ces brochures, réalisées en collaboration avec l’Association tunisienne de la santé et de la reproduction, expliquent aux parents comment répondre aux questions de leurs enfants sur la sexualité. Les questions sur l’homosexualité ont suscité « l’embarras » de la direction de la Foire, ont relayé des médias locaux.

En Tunisie, l’article 230 du code pénal condamne « la sodomie » et « l’homosexualité masculine et féminine » d’une peine allant jusqu’à trois ans de prison pour les personnes prises en flagrant délit. Aucune abrogation de ce texte promulgué en 1913 pendant la période de colonisation française n’est à l’ordre du jour, malgré de multiples appels des ONG locales et internationales.