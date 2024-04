La Brussels Pride ouvre en mai la saison de la Fierté en Europe…

La Brussels Pride mettra à nouveau la communauté LGBTQ+ à l’honneur en arborant fièrement les couleurs de l’arc-en-ciel dans les rues de la capitale de l’Europe. Cette année, le thème sera « Safe Everyday Everywhere », pour une société où chacun.e puisse se sentir libre et serein.e chaque jour et partout.

Bruxelles ouvre la saison des Prides européennes. Pas moins de 250 000 personnes sont attendues pour défendre leurs droits et célébrer la diversité dans les rues de Bruxelles. Une manifestation nécessaire à Bruxelles pour assurer le maintien des droits fondamentaux de la communauté LGBTQ+.

Cette année, « Safe Everyday Everywhere » est le thème choisi par la Brussels Pride. Il s’agit d’un appel fort de l’ensemble de la communauté LGBTQ+ à la mobilisation de toustes les citoyen.ne.s. Une invitation à poser des actions quotidiennes concrètes contre toute forme de discrimination, violence ou crime haineux, partout dans le monde. La communauté plaide pour la mise en place d’actions fortes et durables afin que chaque individu, jeune, adulte ou senior, puisse se sentir libre et vivre sereinement. Aujourd’hui et demain. En Belgique, en Europe et partout dans le monde.

Le samedi 18 mai, la Brussels Pride March se déploiera dans les rues du centre-ville, tandis que le Pride Village accueillera les associations. Des artistes LGBTQ+ et allié.e.s occuperont plusieurs scènes réparties dans le centre de la capitale. Au total, une centaine de partenaires, associations et artistes collaboreront pour faire de cet événement une journée importante et mémorable.

Le Rainbow Village et ses établissements LGBTQ+, situés dans le quartier Saint-Jacques au cœur de la capitale, seront cette année une nouvelle fois partenaires de l’événement pour animer les rues du centre-ville tout au long du week-end.

La Brussels Pride est un événement inclusif et ouvert à toustes. Pour permettre à chacun.e d’en profiter en toute sérénité, des zones Safe Place et Safe Santé seront présentes à plusieurs endroits stratégiques. Ces lieux permettront à toute personne de faire une pause, d’être prise en charge par du personnel soignant en cas de malaise ou encore de signaler tout comportement déplacé ou offensant à l’égard de son genre et/ou de son identité. Mais la Pride bruxelloise commence bien avant le 18 mai. Le mercredi 8 mai 2024 marquera le début de la Brussels Pride Week, avec un événement artistique et militant qui se déroulera aux abords du pont Suzan Daniel. Durant la Pride Week, la Rainbow House (fédération bruxelloise des associations LGBTQ+) et d’autres collectifs militants et artistiques proposeront une programmation riche et variée aux Grands Carmes et ailleurs. Le jeudi 16 mai, ce sera au tour du cortège de la Mini-Pride de déambuler dans les rues du quartier Saint-Jacques pour marquer le début des festivités du week-end de la Brussels Pride. Il saluera au passage le Manneken-Pis qui aura revêtu son costume conçu spécialement pour l’occasion.

Le secteur culturel se joindra également à l’événement en programmant des artistes et projets LGBTQIA+ en collaboration avec la Brussels Pride. Enfin, durant la Pride Week et la Brussels Pride, de nombreux bâtiments à travers la Région de Bruxelles-Capitale seront illuminés et décorés aux couleurs du drapeau arc-en-ciel.

La Brussels Pride est l’occasion de célébrer la diversité mais aussi de défendre et de revendiquer les droits LGBTQ+, le tout dans le but de rendre la société plus inclusive et égalitaire. En effet, au-delà de son aspect festif, la Brussels Pride est plus que jamais l’occasion de faire valoir les droits et les revendications de la communauté, ainsi que de relancer des pistes de réflexions politiques.

INFOS | BRUSSELS PRIDE, du 8 au 18 mais 2024

https://www.brusselspride.eu