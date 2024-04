SAUVIGNON BLANC EQUILIBRIO

ECOVITIS, DO JUMILLA (ESPAGNE) 2022

Code SAQ : 14271039 / 14,75$

Découverte surprise d’un gros domaine de la région de Valence, converti en bio depuis près de 25 ans. Je ne suis pas tellement fan de sauvignon blanc, mais mon côté Balance me pousse à reconnaître que certains sont agréables et que c’est un cépage qui fait très fin avril, début mai, avec sa fraîcheur, son côté vert. Celui-ci évite joliment le piège de parfums de litière de chat, ou de salade de fruits tropicaux et exotiques, souvent associés au sauvignon blanc. Au contraire, j’y trouve des notes de zeste d’agrumes et de citronniers au soleil. La bouche est souple et juteuse, avec des éclats de citron mûr et de poire fraîche. Pour le prix, c’est bien fait, et ça se boit aussi agréablement en apéro, qu’avec les produits de la mer, frais ou frits.