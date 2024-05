IL MELOGRANO

AZIENDA AGRICOLA SANTA LUCIA, DOP CASTEL DEL MONTE (PUGLIA, ITALIE) 2019

Code SAQ : 15269803 / 28$

Une découverte de mon amie Hélène, chez Agent Papilles. À base de nero di Troia, un cépage qui s’épanouit en regardant la mer, dans le talon de la botte de l’Italie. Il donne un vin à la robe sombre et au nez de fruits noirs bien mûrs. La bouche n’est pas en reste, côté générosité et enchantement. Il enveloppe le palais de velours, avec des tannins bien présents. Le fruité est généreux, le boisé aussi, et une certaine fraîcheur se dévoile en finale. C’est bien sec, mais pas le moindrement austère. Peut-être un peu costaud pour l’apéro, c’est un bon choix avec les plats mijotés de soirées fraîches. Il ne fera pas la gueule si vous le laissez respirer avant de le servir.