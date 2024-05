LA BÊTE VERTE

ABSINTHERIE DES CANTONS, PRODUIT AU QUÉBEC (GRANBY)

Code SAQ : 15299818 / 17,40$ 4 X CANETTEs 355 ml

Le plaisir des prêts-à-boire en terrasse ou en excursion, entre ami.e.s, est vraiment associé

au retour du beau temps. Voici une savoureuse nouveauté, à base d’absinthe verte et de lime,

à mi-chemin entre un pastis et un mojito. C’est exotique, plein de fraîcheur, agréablement équilibré, et fait à partir d’ingrédients naturels. Bref : miam et bravo !