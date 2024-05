ORIZZONTI

DOS ALMAS, VINO DE MESA, (CHILI) 2018

Code SAQ : 15097861 / 38,25$

Et voici un autre rouge qui sera ravi de faire un tour de carafe, avant de faire la joie de votre gosier. Fait de carmenere et d’aglianico, c’est l’Italie qui a une aventure au Chili. Original et sensuel, c’est du satin liquide qu’on vous propose. Ici, les années ont adouci les parfums végétaux qui peuvent gêner certaines narines. C’est devenu la douceur d’une promenade à la campagne. L’aglianico apporte ses notes de cuir et de terre noire remuée. La bouche est caressante, avec des tannins arrondis et un fruité gourmand. Un petit côté fines herbes vient rendre ce rouge encore plus irrésistible. Chapeau à la fameuse famille Zonin pour la création de ce bijou de vin.