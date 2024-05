Cinq partys où danser en juin

La beauté de voir arriver le mois de juin est que l’on peut enfin envahir les pistes de danse extérieures et se trémousser au son des meilleurs DJs sous le soleil ou le clair de lune. Pour lancer l’été en grand, voici quelques suggestions où l’on peut se laisser aller, à l’intérieur comme à l’extérieur. Bon été!

Soirée Rubdown à l’Aigle Noir

L’Aigle Noir se met au caoutchouc pour cette édition de sa soirée latex tenue au bar sports/lounge. Rendez-vous ce 31 mai à 21 h avec votre barman Lucas. Au menu : drinks surprise, animation et comme toujours, la meilleure musique. Un vestiaire sera disponible à l’entrée du bar. Code vestimentaire pour l’événement : Latex, c’est donc le moment de laisser aller son imagination.

INFOS | https://www.facebook.com/Bar.Aigle.Noir

Le Stud : éternel champion du son

Très peu de bars peuvent se targuer d’avoir un son de la qualité de celui que l’on retrouve sur la piste de danse du Stud, entouré des enceintes qui projettent les hymnes préférés de la communauté. Pour se défouler en juin, direction coin Sainte-Catherine et Papineau pour l’une des différentes soirées thématiques proposées chaque semaine. Les mercredis, on compte sur DJ Frigid pour animer la soirée Retrowave alors que les soirées Long Island Iced Tea occuperont vos jeudis et dimanches de 21h30 à 3 h. Le duo DJ Benoît et VDJ André se charge de vous faire bouger les vendredis soir à partir de 22 h. Le samedi, c’est DJ Rémi qui prend le contrôle du premier étage alors que VDJ André vous convie à remplir la piste de danse du deuxième étage.

INFOS | https://www.lestudmontreal.com

Piknic Electronik

Qui entendre au Piknic Electronik

Quand les rayons du soleil sortent, c’est signe que le Piknic Électronik est de retour! C’est le moment de préparer ses tenues colorées et de se tenir prêt à papillonner les pieds dans l’herbe et à danser entre amis au son des plus grandes vedettes des planchers de danse. Le rituel estival le plus festif de Montréal propose cette année une brochette fantastique de très grands noms venus des quatre coins du monde. On a tout particulièrement hâte d’entendre Dom Dolla, dont on vous parlait en février dernier, qui sera en prestation le vendredi 14 juin. Pour le long week-end de la Fête du Canada, on pourra compter sur Poirier pour nous divertir le dimanche 30 juin alors que nul autre que Diplo prendra le contrôle des platines le lendemain, 1er juillet. À ne pas manquer au cours de l’été, l’événement

spécial avec Defected Records le 6 juillet et Dennis Ferrer le 25 août.

INFOS | https://piknicelectronik.com

De tout pour tous aux Jardins Gamelin

Du 30 mai au 15 septembre, les Jardins Gamelin offrent une programmation gratuite 7 jours sur 7. On y propose 14 séries d’activités diversifiées qui se déroulent au fil des jours, du midi au soir, avec de la danse, des concerts, de la musique de tous genres et une foule d’activités. Côté DJ, on ne sera pas en reste. Les soirées Donne-moi du funk mettent en vedette tous les mardis soir des DJs qui vous feront assurément danser sur le meilleur son funk. Les jeudis, on fait un voyage musical culturel avec Planète Gamelin. Les vendredis soir, on se lâche lousse avec des concerts et des DJs chaque semaine dans le cadre de la série Ce soir on danse pour démarrer le week-end du bon pied. Les samedis, c’est la culture latine qui est à l’honneur avec les soirées Salsafolie. Voilà une occasion parfaite d’étirer les journées chaudes de l’été sur des rythmes contagieux.

INFOS | https://jardinsgamelin.com

Renard

Renard et Motel Motel pour la danse et les coquetels

L’un des cocktails-bars les plus recherchés de toute l’île de Montréal, le Renard est un favori dans le Village. On s’y rend pour savourer une bouchée ou siroter un verre de qualité, mais surtout, pour entendre certains des meilleurs DJs du quartier. Chaque week-end, on peut y apprécier un son house qui se joue très peu à Montréal, le tout dans une ambiance intime et amicale. Pour une atmosphère mystérieuse de type speakeasy, on fait un saut à la porte d’à-côté, au Motel Motel, le petit cousin du Renard, pour une expérience encore plus intime, mais tout aussi intense.

INFOS | http://bar-renard.com