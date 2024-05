«Nuances queers» : des histoires de vécus de personnes queers 

Sylvain Rolando, le fondateur-illustrateur de Oh Mon Doux ! dont vous avez sûrement déjà vu les œuvres, s’est commis dans une autre sorte de projet depuis 2022. Dans le cadre du programme «Champions communautaires», avec la collaboration de l’organisme RÉZO, a créé une série de portraits-illustrations-animation en 3D sur Instagram intitulé «Nuances queers», des témoignages de personnes queer. Samuel Larochelle, notre collègue journaliste et auteur de plusieurs bouquins, entre autres, Calamine, la rappeuse queer et engagée, Charlie Morin, un jeune humoriste queer, et Kiss-a-Ring, membre des Soeurs de la perpétuelle indulgence.

«Champions communautaires» est un programme de micro-subventions mis en place par RÉZO pour les hommes GBTQ (gais, bisexuels, trans et queers) avec pour objectifs de faciliter leur accès aux soins de santé, augmenter leurs capacités à prendre en charge leur santé globale ainsi que développer les connaissances en santé globale de ces hommes-là. Sylvain Rolando a été accepté à ce programme en 2022 et travaille sur ce projet depuis ce temps-là. «Nuances queers est une série de portraits de personnalités queers dans le but de partager des histoires personnelles qui peuvent résonner auprès des gens pour qu’ils se sentent moins seuls et les diriger vers des services de RÉZO s’ils ont besoin d’aide», explique Sylvain Rolando qui, au moment de le rencontrer, venait de participer au Festival jouissif de Montréal (les 4 et 5 mai).

Chacune de ces personnes raconte une histoire, un vécu, des anecdotes qui leur sont propres, des situations d’homophobie, de relations avec la famille, «des problématiques de consommation, de sexualité, leur succès et les nombreuses embuches que ces personnes ont réussi à surmonter dans leur vie et leur vécu queer», rajoute Sylvain Rolando. Mais comment a-t-il choisi ces personnes-là ? Parfois, cela a été le fruit du hasard, comme la rappeuse Calamine qu’il a rencontré dans un café d’Hochelaga-Maisonneuve et qui a bien voulu se confier ou encore l’humoriste Charlie Morin dont il a fait la connaissance lors d’un des mini congrès SMASH de RÉZO. «Je mène une conversation enregistrée de près de deux heures avec chaque personne, ensuite j’écris le texte, je le découpe selon des thèmes pour en tirer la matière dont je vais parler et ensuite je dessine la personne pour la présentation sur Instagram», de décrire cet artiste originaire de Marseille. Sylvain Rolando, artiste illustrateur, a eu recours à une autre illustratrice et animatrice queer du nom de May Lee Keo qui a pratiquement fait ici du mentorat et l’a guidé dans son travail d’animation 3D. Quant à la musique, elle a été composée par Jean-Michel Blais, un musicien queer montréalais, «dont la trame convenait très bien avec mes œuvres», dit-il.

Pour le visuel, il s’est inspiré de ce que l’on appelle «l’École de l’art nouveau», particulièrement de l’artiste tchécoslovaque Alfons Mucha, et qui contestait les normes de l’art établi. «Pour moi, l’art nouveau ‘’fittait’’ très bien ici, j’ai mis beaucoup de couleurs dans les nuances des vécus et la 3D, cela donnait un autre aspect plus queer, je crois.»

À noter que des affiches des personnages seront sur place, sur l’esplanade du Stade olympique, au kiosque de RÉZO durant Fierté Montréal. Pour l’instant, il n’y a que ces quatre personnages queers. «Mais j’ai envie de continuer et de ne pas arrêter, de faire d’autres entrevues, d’autres portraits et d’autres histoires qui sont parfois relayées par Fugues aussi. Je suis très ouvert à rencontrer d’autres personnes qui ne sont pas nécessairement dans la sphère médiatique queer. […] Mais il va falloir faire de la recherche de subventions parce que je ne peux plus continuer à le faire bénévolement en ce moment. Mais c’est très intéressant à explorer encore», avoue Sylvain Rolando.

INFOS | https://www.instagram.com/nuancesqueers