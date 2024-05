À la TD, on s’implique, pour vous aider à aller de l’avant

Voilà plus d’une dizaine d’années maintenant, le Groupe Banque TD s’installait au coin des rues Sainte-Catherine et Atateken. La TD a été la première banque en Amérique du Nord à offrir des avantages sociaux à ses employé.e.s ayant des conjoints de même sexe. C’était en 1994 et cela marquait le début du soutien indéfectible de la TD envers la communauté et ses client.e.s 2ELGBTQ+. Pour en savoir plus sur les pratiques quotidiennes en lien avec l’inclusion de la diversité, nous nous sommes entretenus avec le directeur de la succursale de la TD dans le Village, Alexandre Geleyn, qui nous parle de son implication personnelle dans la communauté et celle de son équipe.

Tous ceux et celles qui viennent dans le Village durant Fierté Montréal sont à même de constater le dynamisme qui règne au kiosque de la TD lors des Journées communautaires avec des drag queens, des employé.e.s souvent déguisé.e.s, des jeux, de la musique, etc. Tout cela ne se fait pas tout seul, ça n’arrive pas comme par magie, c’est grâce à la participation et au travail acharné de gens de la succursale et du regroupement des employé.e.s 2ELGBTQ+ de la TD. Une preuve de la grande ouverture de cette institution bancaire.

Alexandre Geleyn est directeur depuis presque deux ans de cette succursale. Il s’y plaît beaucoup en raison de l’ambiance qui y règne, et ce, en plein cœur du Village. « J’ai commencé à travailler dans cette succursale en 2017 après avoir occupé plusieurs postes ici ainsi que dans d’autres succursales, dit-il. Je suis quelqu’un de très impliqué, je fais maintenant partie du regroupement des employé.e.s 2ELGBTQ+ depuis plus de quatre ans et je suis également gouverneur à la Fondation Émergence depuis plusieurs années. Je fais aussi partie de l’équipe qu’on appelle Deal Team, avec Martine Roy (qui est directrice régionale au développement des affaires 2ELGBTQ+ pour le Québec et l’est du Canada, poste qu’elle occupe depuis cinq ans maintenant). »

La Deal Team est un programme mis en œuvre par la TD dans tout le Canada.

« Il s’agit de connecter des gens 2ELGBTQ+ pour le développement des affaires, pour les soutenir », poursuit Alexandre Geleyn. « Ça peut être un individu, une entreprise, une organisation. Par exemple, soutenir un individu qui désire acquérir une première propriété ou encore un entrepreneur qui veut ouvrir une entreprise de rêve. On veut que les gens réussissent, qu’ils aient du succès, on va voir comment on peut les aider à atteindre ce rêve, à mettre sur pied leur entreprise, etc. C’est ça le Deal Team. C’est très gratifiant de travailler là-dessus. Les gens à la TD sont enthousiastes et c’est d’ailleurs ce qui m’a donné envie de faire le saut et de me joindre à eux. »

Une succursale proche de sa communauté

En tant que directeur de succursale, Alexandre Geleyn nous indique qu’il y a deux mandats à cette succursale située dans le Village : « Notre premier mandat est de servir la communauté. Nous avons des collègues très ouverts, nous ne sommes pas tous membres de la communauté 2ELGBTQ+, mais nous sommes tous animé.e.s par la passion d’aider les gens. Le deuxième aspect est d’aider nos propres collègues dans l’affirmation de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. On a appuyé une personne dans sa transition et on a tellement aimé cette personne qui était contractuelle qu’on a rendu son poste permanent avec nous. C’est un exemple de ce qu’on fait à la TD. Je suis un homme gai et c’est valorisant de faire partie d’une telle équipe diversifiée. »

« Nous sommes aussi une succursale dite “communautaire”, c’est-à-dire que nous avons une approche humaniste envers une clientèle avec laquelle on a établi une certaine confiance. On le voit, par exemple, le 1er du mois, lorsque certaines personnes viennent changer leur chèque, on voit qu’elles ont de la misère, on prend un peu plus de temps avec elles, on essaie d’être le plus près possible de notre clientèle. Nous ne sommes pas des travailleurs sociaux, nous sommes une banque, mais nous avons une approche qui est de les guider, de leur consacrer plus de temps et d’être plus humains. […] On essaie de faire une différence pour les personnes qui viennent à notre succursale », ajoute-t-il.

Un autre exemple de l’implication de la TD et de cette succursale est l’activité de collectes de fonds « Un goût pour la vie », au profit de la Maison d’Hérelle qui prend soin des personnes malades et en perte d’autonomie vivant avec le VIH-sida. La formule est simple : vous allez manger dans un restaurant et, à la fin de la soirée, l’établissement verse 25 % des profits à l’organisme. Mercredi 17 avril dernier, Alexandre Geleyn avait organisé une soirée au St-Hubert du Village, juste en face de la banque. « Plus d’une centaine de personnes étaient présentes, confirme-t-il. C’est une très belle cause, on a travaillé avec St-Hubert, mais aussi avec d’autres commerçants du secteur pour créer des liens et cela a eu un bel écho dans la communauté ! »

« Évidemment, on participe aux Journées communautaire de Fierté Montréal. On est très impliqués avec cet organisme. La Fierté est un moment très attendu à chaque année et on a beaucoup de plaisir à le faire toute l’équipe ensemble, dit-il. La TD est d’ailleurs partenaire et parraine plus de 176 événements de la Fierté en Amérique du Nord, et pas seulement de grands événements comme à Montréal, Toronto ou Vancouver, mais aussi de plus petites organisations. »

« Je suis personnellement gouverneur de la Fondation Émergence depuis six ans et la TD soutient leur programme Pour que vieillir soit gai, afin d’aider les personnes 2ELGBTQ+ vieillissantes », souligne Alexandre Geleyn. « À la TD, on fait en sorte d’accompagner les gens à chaque étape de leur vie. Par exemple, dans la vente de leur maison jusqu’à leur entrée en résidence de retraite, on désire ainsi boucler la boucle pour ces gens-là. On essaie de leur faciliter les choses, de les aider dans ce moment important de leur vie pour que ces personnes soient rassurées. »

En fait, « nous sommes là pour aider la communauté, on est là pour aider les gens du quartier et pour s’impliquer dans la communauté avec divers organismes communautaires, c’est notre principal objectif [en tant que succursale de la TD] », de conclure l’énergique Alexandre Geleyn.

INFOS | https://www.td.com

La succursale Groupe Banque TD du Village, 1018, rue Sainte-Catherine Est, Montréal, H2L 2G2. Tél. : 514-393-0019