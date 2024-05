L’été sans plus attendre avec la 35e édition des Francos de Montréal

Pour marquer le coup de cette 35e édition, qui se déroule du 14 au 22 juin 2024, préparez-vous à des spectacles gratuits de tous les genres et pour tous les goûts, du folk en ouverture au samedi hip-hop, avec des surprises tous les soirs sur la scène principale, sans oublier les spectacles à voir absolument en salles, comme Eddy de Pretto, Beyries, Daniel Boucher, Evelyne Brochu, Lary Kidd, Marilou, Aliocha Schneider ou encore Francis Cabrel, qui fait figure de parrain de la chanson française.

Pour le directeur de programmation, Maurin Auxéméry, les Francos de Montréal c’est « 35 ans à découvrir de nouveaux et nouvelles artistes, à applaudir nos favoris, à assister à des spectacles proposant des collaborations et des mises en scène uniques, à s’emplir la tête de notes ensemble lors de soirs d’étés où tout semble parfait, et ça continue ! »

Bonnie Banane Pomme Pierre Kwenders

À l’image de la grande diversité de la scène francophone, les festivaliers et festivalières pourront se laisser imprégner de l’univers de Marie-Annick Lépine qui ouvrira le festival sur la Scène Bell au son d’Entre Beaurivage et L’Ange-Gardien, son troisième album solo. Ils et elles pourront ensuite gâter leurs oreilles au son des décapants Québec Redneck Bluegrass Project, du mythique Souldia, de l’inspirante Pomme, de l’éclectique Philippe Brach et des déjantés Trois Accords. Le groupe Karkwa fera enfin son retour sur scène après 12 ans d’attente ! De plus, ne manquez pas le spectacle Ambiance R&B, la grande célébration du R&B francophone avec Corneille, Les Louanges, Barnev, Zaho, Vacra, Rau_Ze, Yellowstraps, Naomi, Naïma Frank et Shah Frank.

À ne pas manquer, Les petits rois : grand spectacle hommage à Jean Pierre Ferland sera présenté gratuitement le mardi 18 juin 2024 à 20h sur la Scène Bell. Le spectacle animé par Ariane Moffatt mettra en scène plusieurs artistes qui célébreront le vaste héritage musical du petit roi de la chanson québécoise.

Les Trois Accords

Également au menu, l’énergie contagieuse de l’unique Pierre Kwenders et la Guylaine Tanguay présentera en primeur de nouvelles chansons de son album C’est ma vie, à paraître en juin 2024. Tout droit venu·es de l’hexagone pour nous rendre visite : Meryl entremêlera avec adresse trap, reggae et pop, alors que le groupe Bagarre nous surprendra avec son style libre et dansant qui passe du rap au funk en se permettant des détours par du «happycore» ou de l’hyperpop. Le rock chaleureux d’inspiration 70s de comment debord sera également de la partie, de même que le rock-pop-folk sensible de Gab Bouchard. Venez à la rencontre du duo franco-mexicain Los Eclipses qui fait sensation et qui a récemment partagé la scène avec des artistes tels que La Femme et Polo & Pan, et ne manquez pas le retour de Bernhari, que les cousin·es ont surnommé « le troubadour romantique de la Belle Province ». Enfin, venez accueillir comme il se doit l’audacieuse Bonnie Banane, une collaboratrice d’Hubert Lenoir qui partage sa douce folie.

Assister aux Francos de Montréal, c’est aussi l’occasion de se mettre au diapason des tendances artistiques qui foisonnent sur la scène francophone d’ici et d’ailleurs. Les jeunes artistes comme la super formation Le Roy, la Rose et le Lou[p], Rau_Ze, Marco Ema et Étienne Dufresne ne craignent pas de prendre leur place et s’affirment d’ores et déjà comme les vedettes de demain. Soulignons également les propositions franches et assumées sur la Scène Spotify de VioleTT Pi, Alex Burger, Michelle & Les Garçons ou encore Lydia Képinski, dont les spectacles étonnants vaudront le détour.

La scène hip-hop ne cesse de grandir et les Francos sont engagées à mettre en lumière son bouillonnement; ne ratez pas le passage des pionniers locaux, comme Imposs, qui fera son retour solo aux Francos pour la première fois en 12 ans, de même que KNLO, Lary Kidd, Yes* et 20Some, qui ont tous participé à mettre le rap québécois sur les radars. La Scène Desjardins fait la part belle à la relève de la musique urbaine québécoise dans toute sa diversité en mettant en valeur les talents de Raccoon, K!RA OJI, Statzz et GreenWoodz. Soyez aussi aux premières loges de la mouvance effervescente afropop/afrorap incarnée par le collectif 3 Heures Prod et la rappeuse d’origine rwandaise Kelzk, véritable pont créatif entre la France et Montréal.

De la grande visite internationale s’arrêtera également au festival, à commencer par Dee End et ses irrésistibles chansons Zouk et Kompa Gouyad, de même que la rappeuse franco-marocaine à l’écriture incisive, NAYRA, qu’il ne faudra surtout pas manquer. Voyez également Slimka, une véritable bête de scène et l’un des leaders de la scène rap suisse, ainsi que Sean, un nouveau venu de la scène urbaine parrainé par Seb Farran, l’impresario derrière la mythique formation NTM. Enfin, surveillez la venue de Prince Waly, considéré comme le roi de la scène rap indé parisienne, ainsi que Jäde, une chanteuse et rappeuse R&B adoubée par le grand Oxmo Puccino.

La fête se déplace !

Les célèbres partys de fins de soirées qui ont marqué l’histoire du Shag déménagent pour mieux vous accueillir grâce à un partenariat avec Le Central ! Au menu : des DJ sets signés P’tit Belliveau, Prog au soleil, LaCam invite, DJ Mohtorious et DJ Kelly, sans oublier des restaurants du Central ouverts jusqu’à 3h du matin pour prendre un verre et refaire vos énergies ! Joignez-vous au party du 14 au 16 juin et du 19 au 22 juin de 23h à 3h. L’entrée est gratuite !

Eddy de Pretto

Eddy de Pretto

Deux ans après «À tous les bâtards», le chanteur français Eddy de Pretto lançait en novembre dernier, son troisième album sous son propre label, intitulé Crash cœur, que l’artiste nous présentera sur scène dans le cadre des Francos de Montréal. Il y explore le moindre de ses désirs, des sonorités R’n’B à des textes à la fois crus et écorchés, libérés du poids des attentes qu’on a fait reposer sur lui. « C’est un album d’amour, mais un album musclé. Je ne suis pas là pour vous caresser le poil tendrement ». Voici comment Eddy de Pretto présente son troisième album studio. Auteur, compositeur et interprète, l’artiste a toujours eu une vision claire de ses envies, du studio à la scène en passant par les visuels. On a donc très hâte de le voir sur scène cet été.

Étienne Coppée

Étienne Coppée et ses fidèles amis du Coppée band déménagent aux Foufounes électriques le temps d’une soirée pour y déposer des chansons douces dans le cadre du spectacle « Les Foufs les plus douces ». Marie-Pierre Arthur et Rose Perron (Rau_Ze) s’ajoutent à la chorale de copains pour que les 6 voix s’harmonisent et deviennent le personnage principal du spectacle.

INFOS | Les Francos de Montréal 35e édition, du 14 au 22 juin 2024

https://francosmontreal.com