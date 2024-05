Voyages Centaure, du rêve à la réalité

Voyages Centaure est née en pleine pandémie. Alors que de nombreuses agences de voyages mettaient la clef sous la porte, Serge H. Malaison relevait le défi, en 2021, de créer sa propre agence Voyages Centaure et Trans Atlantis Tours spécialisée dans les circuits en autobus ainsi que les circuits accompagnés à travers le monde. Et le succès est au rendez-vous, la clientèle ne cesse de s’accroître. De là vient peut-être la devise de Voyages Centaure, Là où vos rêves de voyages deviennent réalités. Surtout, l’agence a développé une division qui s’adresse plus précisément aux communautés LGBTQ2S+, en connaissant ses goûts en matière de voyages et en proposant des destinations ou encore des croisières correspondant aux souhaits de cette clientèle.

Pour le cofondateur et directeur général de Voyages Centaure, Serge H. Malaison, la pandémie s’est révélée une opportunité, d’autant qu’il avait dans ses cartons l’idée de développer une agence de voyages qui s’adresserait à la clientèle LBGTQ2S+. « Étant membre de la communauté moi-même je trouvais que celle-ci était mal desservie avec un manque de services et de conseils, et donc nous avons formé une équipe qui va pouvoir proposer les produits adéquats pour faire vivre des expériences de voyages uniques. La réponse de la clientèle a été positive. Nous avons énormément de gens de la communauté qui nous contactent, et nous connaissons jusqu’à ce jour un très grand succès. Les personnes de notre équipe qui s’occupent de ces voyages plus spécialisés font partie de la communauté et il y a donc tout de suite un lien de confiance qui s’installe, explique le directeur, et nous sommes la seule agence au Québec qui s’adresse directement à cette communauté. »

Mais si Voyages Centaure se tourne vers des destinations et des formules propres à répondre aux besoins de la communauté, elle n’en oublie pas le Québec. D’où cette idée de partenariat avec Fierté Montréal. «Cette année, nous allons travailler en pleine et étroite collaboration avec Fierté Montréal», continue Serge H. Malaison. «Pendant le festival, nous allons faire vivre des expériences uniques aux visiteurs et voyageurs de passage. Nous allons avoir un Rainbow Bus qui va partir de Toronto et un autre de New York avec des visiteurs d’Ontario et des États-Unis. Nous aurons aussi un événement le 8 août prochain sur le toit terrasse de l’hôtel Hyatt Centric — pour moi, la plus belle terrasse à Montréal avec une vue magnifique sur le Vieux Montréal et sur le centre-ville —, et en partenariat avec Virgin Voyages. Toujours en partenariat avec Fierté Montréal, nous organisons un Autobus arc-en-ciel qui partira de Québec et Montréal pour se rendre à la Gay Pride de New York, du 28 juin au 1er juillet prochain, comprenant quatre jours et trois nuits à New York. Une première!»

Voyages Centaure, grâce à ses contacts et ses partenariats avec des organismes comme l’IGLTA ou Virgin Voyages, veut faire du Québec une destination de choix pour les LGBTQS+ à travers le monde, non seulement pour qu’ils participent à de grands événements comme Fierté Montréal mais pour faire leur découvrir le Québec, entre autres, en organisant des circuits en autobus. « Le Québec est une destination sécuritaire pour les grands voyageurs de la communauté, et cela leur donne l’occasion de découvrir des paysages incroyables », insiste le directeur.

Voilà comment Serge H. Malaison résume son entreprise. « Nous sommes une agence généraliste qui se spécialise en circuits en autobus à travers le Canada et les États-Unis, mais aussi en proposant des croisières et des circuits accompagnés des plus diversifiés à travers le monde. Nous avons des spécialistes chevronnés dans chacun de ces départements pour offrir la meilleure expérience de voyages. Nous avons cette expérience unique pour la clientèle LGBQ2S+ dont le succès ne fait que croître. »

«Nous développons actuellement plusieurs destinations en mode écotourisme, une tendance qui se développe», poursuit Serge H. Malaison. « Nous voulons une entreprise qui se positionne comme éco-responsable, c’est pour cela que nous faisons partie de l’association Tourisme Durable avec des actions directes auprès des clients et de nos fournisseurs. Nous voulons absolument redonner à des organisations qui s’occupent de la nature ou encore qui viennent en aide à des personnes dans le besoin car c’est important pour nous de redonner au suivant». Avec Voyages Centaure, les rêves sont réalisables pour quiconque souhaite voyager.

INFOS | Voyages Centaure, https://www.voyagescentaure.com

Québec : 418-476-0264, Montréal: 514-320-0264, Numéro sans frais : 1-844-776-0264

Courriel: [email protected]