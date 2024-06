5 raisons de visiter Mont-Tremblant cet été!

Vous recherchez une destination vacances infiniment exaltante? Découvrez 5 raisons qui font de Mont-Tremblant votre lieu de prédilection pour décrocher du quotidien et profiter pleinement de la saison estivale!



Infiniment nature!

Bien que la région soit facilement accessible en voiture à partir de la métropole, Mont-Tremblant propose un cadre absolument époustouflant où la nature et les grands espaces sont omniprésents. Paisibles lacs, vastes rivières, montagnes et forêts luxuriantes, campagnes verdoyantes… rien ne manque pour vivre un dépaysement complet et profiter d’environnements grandioses.

Dans ce cadre unique qui fait la réputation des Laurentides, vous aurez la chance de vous adonner à une foule d’activités en plein air comme le golf, la randonnée, la baignade, les loisirs aquatiques de toute sorte, l’escalade, et plus encore. Et si l’envie vous prend d’admirer la voûte céleste, sachez que la région de Mont-Tremblant se trouve à l’abri de la pollution lumineuse et s’impose donc comme un endroit de prédilection pour admirer les aurores boréales, surtout en cette année exceptionnelle.



Infiniment sportif!

Destination prisée des athlètes de haut niveau, Mont-Tremblant dispose d’infrastructures sportives de calibre international pour réaliser vos entraînements. Que vous soyez adepte de vélo de route ou de montagne, de course à pied, de trail running, de natation ou de triathlon, vous ne manquerez de rien pour vous dépasser et repousser vos limites!

Grâce au Centre d’information régional IRONMAN® Mont-Tremblant (CIRIM), vous accéderez notamment à un service personnalisé ainsi qu’à toutes les cartes des parcours officiels du IRONMAN®. Vous pouvez même y tenir votre propre camp d’entraînement!

Et si l’envie vous prend de vous inscrire à une compétition sportive inoubliable, sachez que la région est l’hôte du IRONMAN 70.3 et du IRONMAN 5i.50 Mont-Tremblant, du Demi-marathon de Mont-Tremblant et du Mont-Tremblant 29029 Everesting.



Infiniment spectaculaire!

En plus des nombreuses compétitions sportives, Mont-Tremblant s’impose comme une destination de choix pour vivre au rythme de nombreux événements culturels incontournables. Pensons notamment aux populaires rassemblements extérieurs que sont les Rythmes Tremblant et les Rythmes Tremblant New Country, le Festival international du blues de Tremblant, le Festi Jazz de Mont-Tremblant, le Week-end folk, Salsa Tremblant ainsi que la Fête de la musique de Tremblant avec Angèle Dubeau.

Le choix ne manque assurément pas pour vous en mettre plein la vue… et les oreilles!



Infiniment local!

Amateurs de produits frais et locaux, sachez que la région de Mont-Tremblant est idéale pour visiter quelques fermes maraîchères, microbrasseries, miels, pâtisseries et marchés. Vous aurez l’occasion de rencontrer des producteurs qui cultivent avec passion les fruits et les légumes d’ici, ainsi que des produits boréaux. Planifiez votre itinéraire et partez à la découverte de lieux inusités, souvent à l’écart des circuits touristiques. Vous aurez la chance d’apprécier la face cachée et moins explorée de la région.

Parmi les adresses de prédilection, mentionnons notamment les Serres Arundel, la Ferme aux Petits Oignons, la Microbrasserie Saint-Arnould, le Petit rucher du Nord ainsi que le populaire Marché d’été de Mont-Tremblant.





Infiniment relaxant!

Envie de vous détendre et de déconnecter du quotidien? Offrez-vous des moments de relaxation ultime en visitant les spas luxueux et dépaysants de la région. Le très chic Spa Sans Sabots, le relaxant Spa Scandinave, l’intimiste Moment Spa de l’hôtel Fairmont ou le thérapeutique Amerispa… À Mont-tremblant, vous aurez assurément l’embarras du choix.

De quoi profiter d’une parenthèse hors du temps afin de repartir vraiment revigoré!



En été, la région est très populaire. Planifiez votre séjour dès maintenant en réservant votre hébergement, votre emplacement de camping, vos sorties au resto et vos activités.



