Le Fringe Festival part en lion cette année

L’équipe du Théâtre MainLine vient d’annoncer que les ventes de billets du Festival FRINGE de Montréal ont atteint un records de 125, 000$ jusqu’à présent, ce qui augure très bien. Les festivités se poursuivent tout au long de la semaine avec d’autres spectacles de la programmation A-Z, les évenements d’Après FRINGE et le Parc FRINGE.

La fin de semaine dernière le parc était rempli de beaux sourires et de gens qui profitai des bières St-Ambroise, de cidres McAdam et de la musique de groupes tels que The Skammers, Mo’JINX et Chanda and the Passengers! Les parc est l’endroit idéal pour rse rapprocher à la communauté du FringeMTL, la meilleure façon de rencontrer des gens, de s’inscrire comme bénévole et d’entendre tout le #Fringebuzz sur les spectacles à ne pas manquer !

Il n’est pas trop tard pour achetez vos billets et vos pass pour le festival ! Des quantités limitées de passes pour 3 spectacles, 6 spectacles, 10 spectacles et 30 spectacles sont disponibles à montrealfringe.ca. Ce sera la première fois que vous venez au Fringe ? Nous vous recommandons d’acheter un passe pour trois spectacles : choisissez une valeur sûre, un spectacle recommandé et un spectacle au hasard.

Pour lire notre article sur la programmation, c’est ICI…