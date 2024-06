Le festival MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, présenté en collaboration avec Loto-Québec, célèbre cet été son 15e anniversaire et c’est sous le thème IMPOSSIBLE N’EST PAS CIRQUE qu’il se déploiera du 4 AU 14 juillet Montréal accueillera des artistes et acrobates provenant du Royaume-Uni, d’Australie, des États-Unis et du Québec. Les festivaliers de tous les âges auront droit à une multitude de performances de haut calibre, tour à tour renversantes, insolites ou émouvantes.

« En ce 15e anniversaire, je me réjouis de ces retrouvailles avec plusieurs compagnies chéries des festivaliers, avec ces créateurs qui ont bâti avec nous MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE, un événement désormais incontournable de l’été dans la métropole, partage Stéphane Lavoie, directeur général et de la programmation de la TOHU. C’est un honneur pour nous d’accueillir ces artistes et artisans d’exception qui, à chacune de leurs visites, ont provoqué toute une gamme d’émotions. Nous convions aussi le public à la découverte de nouveaux venus qui en mettront plein la vue. Vivement juillet pour que la fête commence et submerge la ville des possibilités infinies de l’art circassien, car… IMPOSSIBLE N’EST PAS CIRQUE ! »

Dans la salle circulaire de la TOHU…

SMASHED2 par GANDINI JUGGLING / ROYAUME-UNI

SPECTACLE D’OUVERTURE, 5 REPRÉSENTATIONS DU 3 AU 7 JUILLET

Les maîtres incontestés de la jonglerie que l’on a chaudement applaudis pour la première fois au festival en 2013 avec Smashed, puis en 2019 avec Spring, reviennent avec Smashed2 : un mélange sensationnel de virtuosité en mouvement, inspiré par le Tanztheater de Pina Bausch. 9 artistes, 80 oranges, 7 melons d’eau.

DUCK POND par CIRCA / AUSTRALIE

6 REPRÉSENTATIONS DU 9 AU 13 JUILLET

Après le salué et saisissant Humans 2.0 présenté à la TOHU l’an dernier, CIRCA, la compagnie chouchou des Montréalais — et l’une des plus appréciées au monde ! — est de retour avec DUCK POND qui réinvente avec éclat le célèbre ballet romantique Le Lac des Cygnes !

PLAY DEAD par PEOPLE WATCHING / QUÉBEC

5 REPRÉSENTATIONS DU 10 AU 14 JUILLET

Mêlant acrobaties, mouvements et théâtre physique, voilà la première création d’une jeune compagnie formée d’anciens élèves de l’École nationale de cirque, qui explore les interactions sociales dans un monde de pièges domestiques et d’histoires entrelacées.

Sous le Grand Chapiteau de la TOHU…

SOPHIE’S SURPRISE 29TH par THREE LEGGED RACE PRODUCTIONS / ROYAUME-UNI

11 REPRÉSENTATIONS DU 3 AU 14 JUILLET

Sous la forme d’un anniversaire surprise pas comme les autres, ce spectacle de cirque

interactif — qui a fait sensation au Festival d’Édimbourg en 2023 — propose un humour

déjanté et des numéros saisissants d’artistes issus du Cirque du Soleil et de Britain’s

Got Talent ! 14 ans et +.

CRÉDIT PHOTO : IdilSukan Draw / Barbu

Au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, le retour de deux troupes chéries…

BARBU par CIRQUE ALFONSE / QUÉBEC

11 REPRÉSENTATIONS DU 3 AU 14 JUILLET

BARBU, qui fait toujours salle comble (mieux vaut faire vite !) est de retour pour cette 15e édition avec leur foire électro trad, une soirée festive déjantée où le public est plongé dans un univers de curiosité et d’excentricités ! 13 ans et +

DIRTY LAUNDRY par BRIEFS FACTORY / AUSTRALIE

11 REPRÉSENTATIONS DU 3 AU 14 JUILLET

Autre retour attendu, celui des Australiens de BRIEFS FACTORY, qui, après avoir joué à guichet fermé lors du dernier festival, présentent DIRTY LAUNDRY, en collaboration avec Fugues, avec une attitude plus audacieuse que jamais ! Pour une deuxième année, la drag queen québécoise Barbada retrouve son micro d’animatrice invitée du spectacle. 18 ans et +

MONTRÉAL COMPLÈTEMENT CiRQUE et LE MONASTÈRE, des partenaires de longue date, s’allient de nouveau pour présenter l’étonnant CABARET DU JUGEMENT DERNIER où les meilleurs artistes de la province s’affrontent dans une compétition aussi relevée qu’amicale !

De plus, le festival et LA CHAPELLE SCÈNES CONTEMPORAINES s’unissent au profit de L’AUTRE CIRQUE, celui qui célèbre l’hybridation des genres lors de soirées hors norme qui cèdent la parole à des artistes qui choisissent les sentiers alternatifs de la création, et provoquent l’imaginaire pour mieux divertir.

INFOS & BILLETS | en ligne https://montrealcompletementcirque.com

en personne à la billetterie de la tohu et par téléphone au 514 376-8648 ou 1 888 376-8648