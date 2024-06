La fierté Acadie Love 2024, sous le thème TOUSTES

Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love qui célèbre la diversité avec toute une série d’activités culturelles colorées comprenant un volet éducatif est de retour, du 11 au 14 juillet, à Caraquet au Nouveau-Brunswick.

Le cri d’appel cette année est Toustes, le nouveau mot inclusif combinant les deux formes existantes « tous » (masculin) et « toutes » (féminin). Par son utilisation Acadie Love désire rendre le langage plus neutre et inclure les personnes de genres non binaires ou celles qui ne s’identifient pas à un genre spécifique, sans privilégier un genre sur l’autre!

La mobilisation des membres des communautés 2ELGBTQIA+et de la population alliée depuis leurs débuts en 2017, a permis à l’équipe locale d’Acadie Love d’organiser des ateliers, des conférences et des activités culturelles qui ont eu du succès auprès d’un large public.

Ces activités portent sur des questions sur la lutte contre les thérapies de conversion, l’accès aux soins de santé pour les personnes transgenres, la possibilité pour les personnes ainées de vivre leur identité en résidence, la vie familiale des familles homoparentales, et bien d’autres sujets qui se retrouvent sur leur page Facebook.

Mathieu Dufour

La programmation détaillée de 2024 n’est pas encore complètement dévoilée, mais on sait déjà que Mathieu Dufour — aka MATH DUFF pour ses 240K abonné.e.s d’Instagram — sera de passage pour la première fois au Nouveau-Brunswick dans le cadre du Rendez-vous de la fierté Acadie Love!

Billets en vente sur le site Web de la Billetterie Accès :

https://billetterieacces.tuxedobillet.com/main/math-duff

Durant les Rendez-vous de la fierté Acadie Love, il sera possible d’admirer les œuvres de François Gaudet à la Galerie Constellation Bleue – Bernard Jean. L’expo RÉvangéline Trail, présentée à Baie-Sainte-Marie, est profondément ancrée «dans l’héritage acadien et le tragique héritage de la déportation, explique l’artiste. «Chaque autoportrait est façonné avec humilité, accueillant les influences externes et les forces de la nature pour les façonner physiquement. Ces éléments, au-delà de mon contrôle, jouent un rôle vital dans l’évolution continue de l’œuvre, incarnant une métaphore de survie et d’identité. »

Gardez l’œil ouvert pour découvrir la fabuleuse programmation de l’édition 2024 et toutes ses merveilles à ne pas manquer !

INFOS | Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love, du 11 au 14 juillet 2024 à Caraquet,

Nouveau-Brunswick

https://acadielove.ca

https://www.facebook.com/acadielove