Le Cabaret OH LA ! LA !

En version automnale l’an dernier en raison du décès de la très dynamique directrice du développement de la Maison du Parc, Monique Drolet, cet événement des plus festifs revient à sa case « estivale » normale, soit le jeudi 27 juin prochain à 20 h, au Cabaret Mado. Et tenez-vous bien, car les fans de drags ne seront pas déçu.e.s. Ce « Cabaret Drag Queen Spécial » mettra en vedette les Tracy Trash, Manny Tuazon, Velma Jones, Ruby Doll, Bobépine et l’extravagante CC Chanel. Un alignement de stars !

Pour une 5e édition, cette activité de collecte de fonds pour la Maison du Parc, qui existe depuis 1991, nous revient avec encore plus de vedettes que par le passé. « C’est un peu différent cette année parce qu’il y a six «queens», donc plus que d’habitude, je suis vraiment très excitée que nous ayons autant de drags cette année, je pense que les gens vont aimer encore plus cette édition-ci », de lancer Julia Mobbs, la coordinatrice à la collecte de fonds de la Maison du Parc. En 2023, Plastik Patrik agissait à titre de maître de cérémonie ; cette année ce sera plutôt Tracy Trash qui sera à l’animation de ce savoureux spectacle.



« L’an dernier, nous avons amassé 17 000 $ lors de ce Cabaret, nous espérons récolter 20 000 $ cet été, continue Julia Mobbs. On pense que le 27 juin est un moment idéal parce qu’il se tient en même temps que le Festival international de jazz de Montréal et que les vacances d’été n’ont pas encore commencé officiellement. Donc, cela peut attirer des gens au Cabaret Mado ce soir-là s’ils sont déjà au centre-ville.»



Mais bien évidemment, il y aura de la musique pour que tout le monde s’amuse fermement. Comme par le passé, une équipe de MAC Cosmétiques sera sur place et pourra transformer ainsi une personne de l’assistance en véritable « drag queen » d’un soir, et ce, pour le plus grand plaisir de tout un chacun. Et surtout il ne faut pas se prendre au sérieux ! Mais peut-être aussi qu’une « vocation » naîtra ce soir-là, qui sait après tout ?



Si le spectacle commence à 20 h, il est à noter que les portes du Cabaret Mado ouvriront à 19 h pour laisser entrer les gens.



Il faut se rappeler que de telles activités de collecte de fonds sont essentielles au bien-être des résidents et résidentes vivant avec le VIH-sida de cette maison d’hébergement communautaire offrant du soutien et de la réhabilitation, mais aussi des soins palliatifs pour ceux et celles dont la situation est certainement plus dramatique.



Le concert Voix d’espoir/Voices of Hope, en novembre dernier, « avait récolté près de 70 000 $ et 700 personnes avaient assisté à l’événement », d’ajouter Julia Mobbs. « En 2024, ce sera déjà la 25e édition de ce concert-là, poursuit-elle. Nous voulons souligner ça de manière particulière et nous travaillons très fort pour aller chercher de nouveaux partenaires.»



Pour ce Cabaret avec les drag queens, la Maison du Parc a pu compter sur des commanditaires comme Morgan Stanley, ViiV Healthcare et les Pharmacies Martin Duquette, en collaboration avec le Cabaret Mado et Fierté Montréal. « Le Cabaret Mado collabore en nous donnant la salle, alors que les drags font leur spectacle de façon bénévole pour appuyer la Maison du Parc. Nous sommes très, très reconnaissants envers tous nos généreux partenaires », rajoute Julia Mobbs.



Et justement concernant Fierté Montréal, pour la première fois, la Maison du Parc participera aux Journées communautaires avec un kiosque et des bénévoles, le vendredi 9 août prochain. Passez voir ce groupe sympa de volontaires et, pourquoi pas, faites un petit don pour la Maison.

INFOS | Billets et réservation : 20 $

https://www.eventbrite.ca

Maison du Parc, 514-523-6467 ou maisonduparc.org

Au Cabaret Mado, 1115, rue Sainte-Catherine Est, Montréal.