Le samedi 6 juillet prochain, de 12 h à 17 h, en partenariat avec Fierté Montréal, on vous attend au parc Charles-S.-Campbell (mieux connu simplement sous le nom de parc Campbell) pour un événement des plus joyeux où les aîné.e.s de la communauté sont invité.e.s pour quelques heures de plaisir. Le tout est organisé par le groupe Aînés et retraités de la communauté gaie (ARCG).

Rafraîchissements et collations pour tout le monde, danse en ligne en plein air et nombreux kiosques d’informations à visiter cette journée-là. « C’est une activité qui est ouverte à tout le monde pour célébrer l’été. On s’attend à environ 80 personnes. C’est un événement qui peut être très agréable pour les aîné.e.s, que cette sortie au parc Campbell », indique Jesse Goyer qui est adjointe administrative à l’ARCG.



Venez discuter avec Céline Massicotte, l’invitée spéciale de cette journée-là ! Les sujets de discussion qui seront abordés au kiosque avec l’équipe de l’ARCG et de Cerveaux Entr’AÎNÉS : la maltraitance et la bientraitance, l’âgisme, bien vieillir chez soi, les proches aidants, etc. « Merci à toi, Céline, tu contribues à répandre du bonheur autour de toi et c’est toujours la fête quand tu es là », de dire Jesse Légaré de l’ARCG. https://www.50aines.ca



À noter qu’en cas de pluie, cette festivité se déroulera à l’intérieur, dans le « chalet » de ce parc. L’ARCG, pour ceux et celles qui ne le savent pas, existe depuis 2001 pour soutenir les aînés et les retraités de 50 ans et plus par l’entremise d’activités diverses, été comme hiver. On y compte environ 350 membres annuellement. Il s’agit d’un organisme à but non lucratif dont la mission est de regrouper des hommes gais de 50 ans et plus afin de les aider à briser leur isolement, à maintenir leur autonomie, leur équilibre de santé physique et mentale, leur participation sociale active et leur maintien dans la communauté. Telle est, en résumé, la mission que s’est fixée l’ARCG. Brunch du dimanche, randonnées pédestres, soupers communautaires, pique-niques, conférences sur la cybersécurité, sorties au resto, au musée, au cinéma, en kayak, etc., cabane à sucre, soupers du temps des Fêtes et plus encore, ce ne sont pas les activités qui manquent ici pour plaire à tout un chacun. Il y en a vraiment pour tous les goûts, comme on dit. Il y a aussi les rencontres Entre-nous, simplement pour se rencontrer et discuter dans une ambiance détendue de divers sujets.

INFOS | Donc, à ne pas oublier, le 6 juillet de 12 h à 17 h au parc Campbell

(1251, rue De Champlain, Montréal). https://www.arcgmontreal.org