Full House juillet

Juillet à Montréal est synonyme de festivals et de dancefloor en plein air un peu partout. C’est aussi synonyme de rendez-vous ensoleillés en plein air entre ami.e.s. Que vous vous rendiez au Camping Plein Bois ou à la plage d’Oka, voici quelques chansons à mettre en arrière-plan pour animer vos journées. Comme suggéré par le nom de la chronique, je vous liste trois nouveautés et deux succès à réentendre pour compléter votre FULL HOUSE. Bon mois de juillet n’oubliez pas votre écran solaire !



Trois sorties récentes à découvrir

Rita Baga – C’est toi

Ceux et celles qui connaissent notre chère Rita personnellement savent à quel point elle aime la musique house. Pas étonnant, donc, qu’elle ait lancé un tout premier extrait radiophonique électro-pop à l’occasion de la dernière Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Intitulée C’est toi, la chanson est un hymne dansant à la différence, à la réalisation de ses rêves et à l’acceptation de soi. Écrit par Rita et composé en collaboration avec Laurence Nerbonne, l’extrait propose une musique électro-pop énergique aux influences qui vous ramènent au cœur des années 80 et 90. Lancée sous l’étiquette de la maison de disques de Maxime Landry, la chanson envoûtante a tous les ingrédients pour être le ver d’oreille de l’été dans le Village.

Fred Everything – Love, Care, Kindness & Hope

Le 24 mai dernier, le DJ montréalais Fred Everything lançait son tout dernier album, Love, Care, Kindness & Hope, un opus électronique aux sonorités résolument jazz. Difficile de dire quelle chanson nous plaît le plus, mais on a un gros faible pour Never et Moonrise, qui s’écouteront parfaitement en se prélassant tout l’après-midi sur le bord de la piscine. Pour ajouter à cette excellente nouvelle, Defected Records a annoncé en mai que le DJ québécois ferait partie des artistes qui prendront part à son événement spécial du 6 juillet prochain au Piknic Electronik. En plus de Fred Everything, on comptera parmi les têtes d’affiche présentes à cette édition spéciale les DJ MK, Noizu, Juliette Mendoza et See Me Not.

Kygo et Hayla – Without You

Alors que vous pensiez que l’été ne pouvait pas être plus hot, Kygo et Hayla ont sorti une nouvelle collaboration le 31 mai dernier, un véritable hymne estival. La chanteuse récemment devenue célèbre grâce à sa performance captivante sur Where You Are, de John Summit, apporte la chaleur de sa voix à ce nouvel ajout au répertoire de Kygo. La nouvelle chanson du virtuose de la musique dance pourrait bien devenir une favorite de votre playlist cet été. La nouvelle piste tombe à point puisque Kygo sera de passage au Centre Bell le 20 septembre prochain, c’est donc le temps de vous mettre dans l’ambiance avant le jour J !

Deux succès à réécouter

Laurence Nerbonne – On danse encore

Après avoir dominé les palmarès radio avec son premier single Rainbow suivi du succès Cowgirl, un duo country rap avec Mitsou, Laurence Nerbonne a lancé en mars son plus récent album, Le ciel est beau, regarde les nuages. L’album pop aux rythmes festifs et ensoleillés est le quatrième opus de l’auteure-compositrice, réalisatrice et beatmaker québécoise. Parmi les 11 nouvelles chansons, on compte On danse encore, une pièce légère et entraînante aux sonorités électroniques comme on les aime. Les fans de l’artiste multidisciplinaire pourront la voir un peu partout au Québec cet été, dont à Gatineau et à Brossard.

FISHER et Aatig – Take It Off

Il y a un an, le DJ et producteur primé aux Grammys FISHER, dévoilait son nouveau simple Take It Off avec Aatig, un air d’été parfait qui vous oblige à… tout enlever. Combinant une basse chargée de funk, des synthés enlevants et la voix accrocheuse d’Aatig sur un groove profond et palpitant, la chanson est instantanément addictive. Ce n’est pas une surprise de la part du DJ australien, qui nous a offert des tubes à succès comme le remake de World Hold On (Bob Sinclar) et la récente Somebody, un remix parfaitement réalisé de la pièce de Gotye.