SABBYA : une nouvelle ère en esthétique médicale

Si l’endroit a d’abord a pu être perçu comme un spa lors de son ouverture, l’an dernier, sachez qu’il s’agit surtout d’un centre d’esthétique médicale de premier choix pour ceux qui recherchent des traitements innovants et personnalisés. Sous la direction experte de la Dre Noémie Vézina, SABBYA intègre une approche chaleureuse et inclusive, redéfinissant les standards du bien-être et de la beauté à Montréal.

Première destination en son genre à Montréal pour le bien-être et l’amélioration de soi, SABBYA vous invite à découvrir un monde de mieux-être, de beauté et de détente à portée de main.

Chez SABBYA, chaque traitement est conçu pour mettre en valeur la beauté naturelle de chaque individu. La Dre Vézina et son équipe offrent une gamme complète de services d’esthétique médicale, utilisant les technologies les plus avancées pour garantir des résultats subtils et efficaces. Les injections de neuromodulateurs, telles que le BOTOX et le Dysport, permettent de réduire les rides et les lignes d’expression, tandis que les agents de comblement dermique restaurent le volume et améliorent les contours du visage.

Le centre excelle également en matière de rajeunissement cutané. Les traitements par microneedling (thérapie d’induction au collagène) et radiofréquence avec Morpheus8 stimulent la production de collagène pour une peau plus ferme et plus lisse. Le laser fractionné HALO et le Nano Laser Peel traitent les imperfections de la peau en profondeur, améliorant ainsi la texture et le teint.

La photothérapie avec la lumière à large spectre (BBL) cible les dommages causés par le soleil, les rougeurs et les taches pigmentaires, offrant une peau plus uniforme et éclatante. Pour ceux qui cherchent à sculpter leur silhouette, SABBYA propose le traitement EvolveX, utilisant l’énergie de radiofréquence pour raffermir la peau et réduire l’apparence de la cellulite.

L’approche de SABBYA ne se limite pas aux résultats esthétiques. Chaque soin est envisagé dans une perspective holistique, visant à améliorer le bien-être global des clients. La Dre Vézina insiste sur une prise en charge personnalisée et empathique, assurant que chaque client se sente valorisé et compris.

SABBYA se distingue également par son engagement en faveur de l’inclusion et de la diversité. Le centre accueille chaleureusement toutes les personnes, indépendamment de leur âge, sexe ou origine, et célèbre les différences qui rendent chaque individu unique.

Sous la direction médicale de Dre Noémie Vézina, SABBYA transforme l’esthétique médicale à Montréal, offrant des soins qui reflètent une beauté authentique et un bien-être intégral. Découvrez SABBYA et laissez-vous inspirer par une nouvelle vision de la beauté et du bien-être.

Pour plus d’informations, visitez www.sabbya.com et contactez l’équipe pour une consultation gratuite. Situé dans le Village, au 1580, rue Sainte-Catherine, Montréal, Québec, H2L 0J1 514-536-0255