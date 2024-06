Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love 2024, sous le thème TOUSTES

Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love qui célèbre la diversité avec toute une série d’activités culturelles colorées comprenant un volet éducatif est de retour, du 11 au 14 juillet, à Caraquet au Nouveau-Brunswick.

Le cri d’appel cette année est Toustes, le nouveau mot inclusif combinant les deux formes existantes « tous » (masculin) et « toutes » (féminin). Par son utilisation Acadie Love désire rendre le langage plus neutre et inclure les personnes de genres non binaires ou celles qui ne s’identifient pas à un genre spécifique, sans privilégier un genre sur l’autre!

La mobilisation des membres des communautés 2ELGBTQIA+et de la population alliée depuis leurs débuts en 2017, a permis à l’équipe locale d’Acadie Love d’organiser des ateliers, des conférences et des activités culturelles qui ont eu du succès auprès d’un large public.

Ces activités portent sur des questions sur la lutte contre les thérapies de conversion, l’accès aux soins de santé pour les personnes transgenres, la possibilité pour les personnes ainées de vivre leur identité en résidence, la vie familiale des familles homoparentales, et bien d’autres sujets qui se retrouvent sur leur page Facebook.

Une programmation diversifiée

AVANT L’ÉVÉNEMENT

Du 24 juin au 10 juillet, venez profiter de l’Espace queer à l’ancienne Maison des jeunes de Caraquet, où vous pourrez jouer à des jeux, faire des bricolages, lire des livres ou simplement vous asseoir pour profiter d’une tasse de café.



DU 11 AU 14 JUILLET

Participez au Rallye-vélo 2ELGBTQIA+ sur la Véloroute de la Péninsule acadienne. Répondez aux questions affichées sur les panneaux de kilométrage et courez la chance de gagner un panier cadeau aux couleurs de la Péninsule acadienne.



11 JUILLET 2024

Dès 13 h, au Café Maris Stella, exprimez votre créativité en peinturant des pièces de céramique tout en savourant un bon café et une petite douceur dans le cadre du Café céramique.

Plus tard, assistez à l’ouverture officielle de la 8e édition, suivi du spectacle UN ÉTÉ SHOW!, durant lequel Jonathan Nadeau nous fera chanter et danser aux airs populaires, le tout devant le magnifique coucher de soleil de la Plage Foley. Ces événements sont ouverts à toustes et gratuits.



12 JUILLET 2024

En matinée, à la Boulangerie Grains de folie, assistez à la formation Queer 101 avec Amélie Arseneau, où seront abordées la diversité sexuelle, la pluralité des genres et les défis spécifiques des personnes 2ELGBTQiA+ racisées et immigrantes.

À midi, toujours à la boulangerie, une conférence sur l’inclusion en milieu de travail sera donnée par le Dr Roger G. LeBlanc, accompagné d’Amélie Arseneau et de Marika Robert.

À 15 h, au Cinéma du Centre de Caraquet, ne manquez pas la diffusion du documentaire « Mes deux mamans » d’Aurore Thériault, qui explore la maternité chez les lesbiennes sur trois générations.

De 17 h à 21 h, le Centre culturel de Caraquet accueillera la soirée Queer Bénaise qui comprendra une entrevue exclusive de Mathieu Dufour (animée par Anabelle Hébert), des jeux de société, du karaoké et plus encore. Terminez la journée avec un Karaoké Queer, le QUEERAOKE. Ces événements sont ouverts à toustes et gratuits.



13 JUILLET 2024

Au matin, à la Bibliothèque publique Mgr-Paquet de Caraquet, venez profiter de l’Heure du conte avec Barb Wire, où les histoires fabuleuses et colorées vous plongeront dans un monde magique.

Entre midi et 19 h 30, participez à l’œuvre communautaire animée par Marie-Josée Brideau au Quai des artistes. À 14 h, rendez-vous à la Boîte Théâtre de Caraquet pour la lecture théâtrale « La Queer Bringue », une pièce explorant l’impact d’une personne non binaire dans une communauté rurale acadienne.

Tous ces événements sont ouverts à toustes et gratuits.

Mathieu Dufour

À 20 h, est prévu le spectacle de Mathieu Dufour au Carrefour de la mer de Caraquet, avec Anabelle Hébert en première partie (billets requis). Terminez la soirée en dansant sur les rythmes afropop et électro de DJ Lu à La Brôkerie. Billets en vente sur le site Web de la Billetterie Accès :

https://billetterieacces.tuxedobillet.com/main/math-duff



14 JUILLET 2024

En matinée, au Cinéma du Centre de Caraquet, nous vous proposons un second visionnement du documentaire « Mes deux mamans » d’Aurore Thériault.

Entre 11 h et 13 h, vous serez peut-être en train de déjeuner ou de dîner dans un restaurant du grand Caraquet lorsque vous recevrez la visite éclair de Barb Wire, lors du 1-2-3 DRAG!.

De 13 h à 17h, rejoignez-nous à la plage de l’église pour Danse Beach Dance, un événement inspiré des Tea Dance queer et animé par DJJL et DJ MKW. Tous ces événements sont ouverts à toustes et gratuits.



Durant les Rendez-vous de la fierté Acadie Love, il sera possible d’admirer les œuvres de François Gaudet à la Galerie Constellation Bleue – Bernard Jean. L’expo RÉvangéline Trail, présentée à Baie-Sainte-Marie, est profondément ancrée «dans l’héritage acadien et le tragique héritage de la déportation, explique l’artiste. «Chaque autoportrait est façonné avec humilité, accueillant les influences externes et les forces de la nature pour les façonner physiquement. Ces éléments, au-delà de mon contrôle, jouent un rôle vital dans l’évolution continue de l’œuvre, incarnant une métaphore de survie et d’identité. »

Vous êtes donc attendu·e·s au Nouveau-Brunswick pour découvrir la fabuleuse programmation de l’édition 2024 et toutes ses merveilles à ne pas manquer !



INFOS | Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love,

du 11 au 14 juillet 2024 à Caraquet, Nouveau-Brunswick

https://acadielove.ca

https://www.facebook.com/acadielove