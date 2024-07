Lumières sur la nuit avec le nouveau festival Ctrl+Art

Le Village de Montréal s’apprête à vibrer sous un nouveau souffle culturel avec le lancement du Festival Ctrl+Alt, un micro-festival dédié au rayonnement de la culture nocturne underground et des scènes artistiques alternatives. Organisé par STUDIO ZX, cet événement se déroulera du 19 au 21 juillet 2024 et promet de transformer la toute nouvelle Place du Village en un espace de célébration, de découverte et d’inclusion.

Sous la forme d’une série de spectacles et d’événements dansants, le festival présentera une programmation composée exclusivement d’artistes locaux, accessible gratuitement au grand public. Cette première édition offrira un aperçu vibrant et inclusif des réalités artistiques issues des communautés marginalisées, tout en créant un cadre sécuritaire pour l’exploration des diverses formes d’arts alternatifs issues de la culture nocturne.

Une initiative pour l’inclusion et la diversité, sans compromis

Le festival Ctrl+Alt vise à offrir des opportunités de visibilité aux artistes marginalisés.es. En rassemblant six organisations événementielles actives dans la scène culturelle du nightlife underground de Montréal, STUDIO ZX met en lumière la richesse et la diversité des scènes alternatives de la métropole.

STUDIO ZX se consacre à servir une nouvelle génération d’artistes 2SLGBTQIA+, dont la vision et la passion sont incontestables mais sous-représentées. L’organisme offre une plateforme de création, de production et de diffusion en arts-vivants alternatifs, promouvant l’inclusion et la diversité en employant exclusivement des artistes et professionnels issus de communautés marginalisées.

Ctrl+Alt est rendu possible grâce au soutien financier de l’arrondissement de Ville-Marie.

INFOS | https://www.instagram.com