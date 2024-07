The Jinkx & DeLa Holiday Show 2024 de retour à Montréal

C’est la période la plus merveilleuse de l’année… encore une fois ! Vous feriez mieux de faire attention, pour ne pas manquer, le passage en ville le 28 novembre, de deux icônes mondiales du drag et stars de RuPaul’s Drag Race.

BenDeLaCreme et Jinkx Monsoon reviennent à Montréal avec le succès retentissant et de renommée internationale, le Jinkx & DeLa Holiday Show, qui est la plus importante tournée internationale à ce jour du duo. La tournée se déroule jusqu’au 29 décembre aux États-Unis et au Canada avec une nouvelle version du spectacle écrit par DeLa et Jinkx qui prouve qu’elles sont toujours les « reines de Noël » .

Les fans peuvent s’attendre à un spectacle fabuleux, de comédie intelligente (et d’humour cinglant), de toutes nouvelles chansons et de favoris. Nul doute que cela vous remontera certainement le moral et vous fera hurler de rire. « Avec toute la haine, l’obscurité et la désinformation qui circulent dans notre monde aujourd’hui, c’est un honneur et un privilège de passer les vacances avec des dizaines de milliers de spectateurs chaque année, créant des espaces communautaires joyeux où nous pouvons rassembler nos forces à travers rire et fête», déclare BenDeLaCreme. «Que vous la considériez comme la période la plus belle de l’année ou la plus troublante, nous sommes là pour vous le dire… vous avez raison !»

Jinkx Monsoon ajoute quant à elle « Cela a été une année folle, alors terminons-la en beauté. DeLa et moi nous efforçons de divertir tout en éclairant et en animant. Le Jinkx & Dela Holiday Show n’est pas seulement un moment de répit, mais aussi de communauté, à un moment où nous avons avant tout besoin de la famille et de la communauté que nous avons choisies. Alors ajoutez-nous à vos projets de sorties, ou laissez-nous ÊTRE votre projet de célébration. Dans tous les cas, vous êtes invités à nous rejoindre.»

Le Jinkx & DeLa Holiday Show est entièrement créé et produit par ces deux artistes complètes, ce qui rappelle combien la culture queer authentique est non seulement nécessaire mais doit être largement célébrée.

Jinkx Monsoon (alias Hera Hoffer), reine de Seattle et grande gagnante de la saison 5 de RuPaul’s Drag Race, et de la 7e saison de RuPaul’s Drag Race: All Stars. Le nom Monsoon vient du personnage de Edina Monsoon dans la sitcom britannique Absolutely Fabulous.

BenDeLaCreme (alias Benjamin Putnam) est principalement connue pour avoir participé à la 6e saison de RuPaul’s Drag Race et à la 3e saison de RuPaul’s Drag Race: All Stars. Le nom de scène de Benjamin est un jeu de mots entre son prénom et l’expression «crème de la crème», qui signifie le meilleur du meilleur.



INFOS | Jinkx & DeLa Holiday Show, le jeudi 28 novembre 2024 à 20h à L’Olympia de Montréal (porte à 19h).

Les billets sont en vente dès maintenant sur le site web d’Evenko ;

Visitez le JinkxandDeLa.com pour les suppléments VIP et pour les autres dates et villes de la tournée.