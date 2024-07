Horoscope août 2024

Lion 22 juillet au 22 août 2024 | Le signe du Lion me fait penser au temps béni où on se retrouvait tous et toutes aux chutes de Sainte-Marguerite, le week-end. Et pour les initiés, tous les autres jours de la semaine. On était au meilleur de l’été, le Soleil du Lion brillait dans le ciel pur et la nature offrait en abondance ses fruits et ses fleurs. Alors que le ciel de la nuit était zébré pas les folles Perséides. Le natif du signe sera moins stressé par Jupiter pour l’année qui vient, puisqu’il sera dans le signe ami des Gémeaux, ce qui favorisera sa vie affective. Comme du côté des amis, où il devrait s’en découvrir de nouveaux. Et des puissants, qui auront le pouvoir de le protéger, mais aussi de favoriser ses plans. De l’aider à progresser et à s’enrichir. Il réalisera que l’avenir sera moins romantique qu’il l’aurait cru, mais il sera plus vrai, terre à terre. Et sécurisant. Il pourra dès cette année travailler à réaliser des plans qui l’enrichiront à moyen et long terme. Il devrait vivre aussi une histoire d’amour plus intime, faisant écho à des histoires qu’il aura vécues très jeune. Tristes peut-être, déchirantes même, mais toujours belles… Il pourrait voir un enfant arriver, avec qui il aura un lien très puissant. Peut-être parce qu’il devra être papa. Ou maman. Le Lion est fou de sa progéniture. Les artistes du Lion auront des idées de génie, ils créeront des œuvres inédites qui toucheront tout le monde. Que ce soit du côté de la musique ou du design, de l’écriture ou du jeu théâtral, ils maîtriseront parfaitement leur art. Et ils en convaincront tout le monde. Enfin, au moins les chroniqueurs culturels. Saturne aussi envoie ses rayons au Lion, pour l’aider à simplifier et équilibrer ses finances. Il sera plus réaliste à cet égard, il dépensera moins en folies et parfums. Il amènera aussi le Lion à changer et à vivre selon son âge. Son vrai âge. Il devrait aussi faire des rêves plus révélateurs. Parlants. Tant et si bien que ça le guidera pour dénouer des conflits intérieurs puissants, qui peuvent l’immobiliser parfois dans la région du dos, ou du cou. Ou qui peuvent l’empêcher d’exprimer intelligiblement ses pensées, ses émotions. Ou son amour… Et finalement, Saturne l’entraînera à devenir plus résistant, plus patient dans ses efforts. Et modeste dans ses réussites… Alors bonne fête, seigneur le Lion ! Et joyeuse Fierté à tout le monde !

Vierge

Saturne toujours en face de chez vous, en Poissons, vous amène à réfléchir sur vos relations. Il peut vous isoler aussi à l’occasion, pour que vous voyiez l’essentiel. Ce qui ne part pas avec le temps. Vous devriez d’ailleurs voir des développements intéressants au travail. On devrait vous confier un nouveau défi, assez motivant. Et des retraités seront invités (suppliés) à revenir travailler. Enfin, les meilleurs…



Balance

Vous serez bien en compagnie des amis, mais ce sera en présence des plus sages que vous passerez les meilleurs moments. Vous devriez d’ailleurs vous rapprocher de l’un d’eux, qui a tout un vécu. Il est probablement plus âgé que vous, mais il est toujours prêt à partir. Vous commencez à penser à un voyage où vous visiteriez un château gustavien. Pensez à vous préparer à un avenir différent. Bien vivant.

Scorpion

On a confiance en vous au travail, vous le verrez bientôt. Ceux qui sont à leur compte auront plus de clientèle. Il faudra faire des choix. Des artistes, les plus intenses ou ténébreux, vont connaître plus de succès. Et quelques heures de gloire. Des retraités vont trouver une occupation assez divertissante, mais pas stressante. Surtout pas !!!

Sagittaire

Vous voudrez décrocher, vous sauver de la routine. Et vous en aurez la chance, en partant très vite en voyage. Sans même y réfléchir. Ou vous essaierez un fantasme et ce sera assez prenant. Et ça vous amènera à vous rapprocher de personnes ayant une très forte personnalité. Mais bien camouflée. D’ailleurs, Jupiter vous attire toujours vers des gens sages, qui vous débroussailleront. De pied en cap.

Capricorne

Vous ferez un rêve saugrenu, mais il vous fera bien réfléchir. Peut-être à cause des souvenirs qu’il évoquera, de gens qui ont déjà été très près de vous. Vous êtes encore en train de changer et c’est intéressant. C’est maintenant le temps de régler une question d’argent, avant que la tempête se déchaîne. Des gens s’intéressent à vous et pas nécessairement pour le sexe. C’est un peu plus intelligent.

Verseau

Vous réfléchirez à vos relations. Ou à l’une d’entre elles, où vous vivez des montagnes russes. Peut-être que le message de moins vous prendre au sérieux commence à transparaître. D’être plus cool, moins crispé. Bien que le destin semble aimer vous tester, en vous envoyant des cœurs passionnés. Et enragés. Vous en croiserez d’ailleurs un bientôt et il semblera avoir le total contrôle de la manette. Quel été…

Poissons

C’est pas encore la rentrée, mais ce serait une bonne idée quand même de faire du ménage. De ranger ce qui est éparpillé. Et de vous mettre à jour dans votre paperasse. On dirait que vous aurez une nouveauté au logis, qui vous demandera un peu de jus. Continuez de marcher aussi, de faire de l’exercice, même si c’est peu, mais persévérez. Et vous trouverez l’aventure au travail, ce sera génial.

Bélier

Là vous vous sentirez vraiment en vacances. Vous aurez une chance d’entendre les criquets la nuit, à la campagne. Vous en serez béat de contentement. Vous aurez aussi des pensées heureuses à cause de quelqu’un ou d’une récente rencontre. Après des mois de marécage, vous arrivez enfin sur la terre ferme. Vous serez très créatif. Les humoristes, les cartoonistes auront des idées d’enfer. Grands succès…

Taureau

On dirait que vous trouverez la maison idéale. En réalité, vous y êtes peut-être déjà, sans jamais l’avoir réalisé. Ou vous la découvrirez par hasard, après un tournant. Ou en ligne. Vous vous y installerez pour longtemps. Que vous soyez seul ou non. Vous verrez mieux aussi ce qui vous vient du passé et ce qui vous est propre. La famille, peu importe laquelle, vous donne de la force. Regardez bien les Perséides.

Gémeaux

Vous serez mobile, un peu partout à la fois. Tantôt avec des intellos, d’autres fois sur le party, la nuit. Les échanges auront l’air détachés, débranchés, jusqu’à ce que vous sentiez qu’on vous adresse des messages. Car vous en recevrez, et pas que des futiles. Vous réaliserez que vous êtes à la croisée des chemins et vous aurez deux minutes pour vous décider. Ayez confiance alors en votre intelligence allumée.

Cancer

Vous avez déjà vécu des privations profondes, sourdes. Ça vous a fait souffrir, bien sûr, comme tout le monde. Mais ça vous a fait travailler aussi, patiemment, et vous êtes sur le point de récolter. Vous saurez alors ce qu’est l’abondance, et le contentement. Bien sûr, vous aurez du fric aussi, plein les baskets. Soyez prudent sur la route cependant, inspectez vos mécaniques. Et il y aura un peu trop d’eau autour de vous.