JO 2024, les LGBTQ+ (bien) présents à Paris

Au moment d’écrire ces lignes, la liste des athlètes qualifié.e.s est proche de l’exhaustivité. Si le chiffre final d’athlètes ouvertement LGBTQ+ n’est pas encore connu, on en recence déjà plus de 145. On sait que le Canada est bien représenté sur le plan LGBTQ+ avec au moins 8 athlètes. Et, du côté des États-Unis, au moins 28 athlètes feraient partie de ce contingent imaginaire LGBTQ+ .

Au soccer, Quinn, première personne trans et non binaire à remporter une médaille d’or (à Tokyo) et première personne trans et non binaire à participer à une Coupe du monde de la FIFA, est de retour au sein de l’équipe canadienne de soccer. Iel dit espérer pouvoir « amplifier d’autres voix trans » grâce à la tribune qu’on lui donne. En 2020, l’athlète avait dénoncé l’utilisation de son morinom (deadname) par les médias, y compris des médias LGBTQ+.

Des athlètes LGBTQ+ comme la Torontoise Kadeisha Buchanan (auparavant à l’Olympique lyonnais et présentement au Chelsea FC) et la gardienne de but ontarienne Kailen Sheridan (présentement au Gotham du NJ/NY) viennent aussi prêter main-forte à l’équipe nationale de soccer féminin, qui tente de conserver la médaille d’or remportée à Tokyo.

Le soccer n’est pas le seul sport d’équipe où l’on trouve des athlètes issu.e.s de la diversité sexuelle.

En water-polo féminin, l’unifolié brille notamment par la présence de la gardienne montréalaise Clara Vulpisi et de l’Ontarienne Emma Wright, qui vit à Montréal et s’est d’ailleurs récemment mariée.

Le basketball n’est pas en reste. L’équipe féminine canadienne peut compter dans son

parcours afin d’atteindre le podium sur les Ontariennes Kia Nurse et Natalie Achonwa.

La première a été récemment échangée des Seattle Storm aux Los Angeles Sparks au sein de la WNBA, et est analyste sur TSN. La seconde joue depuis quelques années pour les Minnesota Lynx, toujours dans la WNBA.

En solo, la golfeuse ontarienne Alena Sharp est de retour pour ses troisièmes Jeux olympiques, elle qui joue professionnellement depuis maintenant plus de 20 ans.

La boxeuse Tammara Thibeault est aussi de la délégation canadienne. Depuis sa participation aux Jeux olympiques de Tokyo (où elle s’est rendue aux quarts de finale dans la catégorie des poids moyens), l’athlète originaire de Saint-Georges, en Chaudière-Appalaches, a multiplié les honneurs. En 2022, elle remporte l’or aux championnats du monde à Istanbul, aux championnats panaméricains de boxe amateur à Guayaquil et aux Jeux du Commonwealth à Birmingham (toujours chez les poids moyens). L’année suivante, elle obtient également l’or aux Jeux panaméricains à Santiago.

Ailleurs dans le monde

D’autres pays sont aussi bien représentés sur le plan LGBTQ+, sans grande surprise, les États-Unis bénéficient aussi d’un bon nombre de personnes LGBTQ+ au sein de leur délégation. L’équipe d’athlétisme américaine inclut notamment son premier homme ouvertement homosexuel, soit Nico Young, coureur au 10 000 m. Âgé de 21 ans, le Californien a fait son coming out publiquement sur Instagram il y a 2 ans.

« C’est quelque chose que j’ai toujours su et dont j’ai toujours été conscient, mais que j’ai gardé sous silence par peur d’être rejeté », avait-il alors confié. L’athlète trans et non binaire et spécialiste de la course du 1500 m, Nikki Hiltz, est aussi de l’équipe d’athlétisme américaine.

Ayant brillé à Tokyo en gagnant l’argent au lancer du poids, Raven Saunders s’est qualifiée pour Paris. Iel avait marqué les Jeux de Tokyo, non seulement par son look inusité pour ce contexte (avec un masque de Joker, des lunettes miroir et des cheveux teints en vert et violet), mais aussi par le « X » qu’iel a formé avec ses bras sur le podium, un signe pro-LGBTQ+ qui a mené à l’ouverture d’une enquête de la part du Comité international olympique, enquête qui a été abandonnée.

L’équipe américaine d’aviron, quant à elle, n’a pas moins de six athlètes ouvertement LGBTQ+ : Jessica Thoennes, Alina Hagstrom, Regina Salmons, Nina Castagna, Teal Cohen et Grace Joyce.

La co-capitaine de l’équipe américaine féminine de rugby, Lauren Doyle, est présente à Paris 2024, pour ses troisièmes Jeux olympiques.

Le plongeur Tyler Downs en est quant à lui à ses deuxièmes Jeux olympiques, lui qui n’a seulement que 20 ans. L’homme de Saint-Louis, au Missouri, est en compétition de plongeon synchronisé au tremplin de 3 m (avec Greg Duncan). Tyler Downs doit se passer de la présence de son ami, le plongeur canadien Bryden Hattie, qui n’a malheureusement pas pu se qualifier.

Il n'est donc pas en compétition contre le célèbre plongeur britannique Tom Daley, qui compétitionne plutôt au 10 m synchronisé (avec Noah Williams) pour ses cinquièmes Jeux olympiques.

Autrement, le monde du judo voit pour la première fois la présence d’un homme ouvertement gai en compétition pour les Jeux olympiques. Il s’agit de l’Allemand Timo Cavelius, out depuis maintenant quatre ans, lui qui célébrera ses 28 ans à l’automne.

Toujours au judo, Paris 2024 voit le retour de l’Italienne Alice Bellandi et de la Néerlandaise Sanne van Dijke, qui essaiera de retrouver une place sur le podium, elle qui a obtenu le bronze à Tokyo.

La présence du Britannique Carl Hester est aussi remarquée. Le cavalier en est à ses sixièmes Jeux olympiques, ayant participé pour la première fois à cet événement d’envergure en 1992, à Barcelone. De nombreux athlètes nommés dans cet article n’étaient alors même pas né.e.s !

Il vise une quatrième médaille, ayant gagné le bronze à Tokyo, l’argent à Rio et l’or à Londres, dans son pays natal. Notons finalement que le metteur en scène de théâtre et d’opéra Thomas Jolly, qui est entre autres derrière la mise en scène de la dernière mouture de Starmania, assure la direction artistique des cérémonies d’ouverture et de fermeture.

INFOS | https://www.olympics.com