Le festival MUTEK célèbre son 25e anniversaire !

Le festival montréalais MUTEK est de retour pour célébrer 25 ans de musiques électroniques et de créativité numérique du 20 au 25 août prochain ! Retrouvez une programmation éclectique réunissant artistes locaux·les et internationaux·les performant au cœur du Quartier des Spectacles. En parallèle, MUTEK Forum explorera les dernières tendances en matière de création, d’intelligence artificielle, de réalité étendue, de jeux vidéo et de durabilité.

Au programme : un voyage immersif à travers six soirées uniques, en salles et en plein air, et plus de 80 performances audiovisuelles live. La scène « Expérience » gratuite prendra place tous les soirs de 17h à 23h à l’Esplanade Tranquille. Retrouvez-y le premier live de l’artiste américaine Bored Lord qui partagera ses compositions uniques aux sonorités Beakbeat, Club et Bass.

L’icone de la communauté rave underground d’Oakland a d’ailleurs collaboré avec le label T4T LUV NRG, co-fondé par la productrice Octo Octa qui proposera un live en Nocturne à la Société des arts technologiques tout comme Salar Ansari et No Plexus.

MUTEK montre encore une fois son soutien envers les artistes locaux·ales, émergent·e·s ou renommé·e·s, avec un line-up montréalais excitant. Marie Davidson, icône montréalaise brillant à l’international, performera lors de la série “Expérience” aux côtés des locaux·ales Arc & Texture, DJ Hermano & OJPB, Maara et Persuasion pour ravir les festivalier·ère·s et passan·te·s du Quartier des spectacles.

MUTEK a récemment annoncé sa collaboration exclusive avec la plateforme à but non lucratif FEMINAE NOX, promouvant l’équité des femmes BIPOC (Personnes noires, autochtones, issues de la diaspora et racisées) au sein du secteur musical et de la vie nocturne. Découvrez le fruit de cette collaboration à travers les trois performances passionantes de Tati au Miel, Korea Town Acid et N3ZHA. Pour aller plus loin, l’équipe Fugues recommande aussi d’assister au panel interactif “La musique électronique est Noire – Réapproprier et tracer les racines, le présent et l’avenir de la musique électronique“ présenté par G L O W Z I, Fabienne Leys et OmniDirectional Groove.

Enfin, la 25e édition est prête à ravir les curieux·ses, clubbers et festivalier·ère·s avides de sensations fortes avec la mythique série Métropolis. Faites le plein de sonorités rythmées et de scénographies envoûtantes avec le duo dynamique Zoë Mc Pherson & Alessandra Leone ou encore l’icone électro Steffi qui nous feront danser jusqu’au lever du soleil.

INFOS | MUTEK : festival international de musiques électroniques et de créativité numérique du 20 au 25 août | Visitez https://www.montreal.mutek.org