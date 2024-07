LOVE FESTIVAL, Quatre partys des plus chauds 

« The Universe of Love Festival », c’est ainsi que se présente la 15e édition du Love Festival avec ses 11 DJ locaux et internationaux. Du 8 au 11 août, préparez-vous à vous déhancher, à perdre la tête et à célébrer ainsi l’univers de l’amour… et du plaisir de danser, bien entendu ! Les partys les plus populaires reviennent en force, avec des DJ aux sonorités allant de la house festive brésilienne à des sons plus « circuit » pour les fans de ce style musical.

On innove cette année avec deux nouvelles salles : le Cabaret Berlin, à l’extrémité du Village, et le River Side, sur les bords du canal de Lachine. Bien sûr, le plus gros party et celui que plusieurs attendent est celui du District Inferno, le samedi soir au MTELUS, avec son alignement de DJ riche en sonorités diversifiées. Il faut vous procurer vos billets vite, très vite même parce qu’ils s’envolent comme des petits pains chauds !

« Encore cette année, nous avons quatre événements, y compris le gros party District Inferno (10 août), dit Pascal Lefebvre, le porte-parole de District Events. On commence le jeudi soir (8 août) avec le party Pulse et, pour la première fois, nous allons au Cabaret Berlin. C’est une belle petite salle intimiste pour environ 200 à 250 personnes. C’est une soirée tech/house. C’est l’fun de varier un peu la musique et les clubbers apprécient cette musique un peu différente. » Pour l’occasion, on a fait appel à un DJ habitué des Love Festival, soit Karsten Sollors (de Chicago). On ne néglige pas la scène musicale locale, puisqu’on a embrigadé également le DJ Reid Bourgeois en ouverture. Reid Bourgeois

était aux côtés d’Alain Jackinsky, le 30 mars dernier, pour le 1er District de l’année, au Bain Mathieu. N’oubliez pas que ce Pulse, de 22 h à 3 h, est au Cabaret Berlin tout près du métro Papineau.

Le lendemain (vendredi 9 août), c’est le tant attendu Party Locker Room. Et qui dit Locker Room dit tenues sportives les plus sexy qui existent : sports, jockstrap, sneakers, singlet, fétiche, etc., pour vous survolter sur la piste de danse et, qui sait, peut-être bien y faire de superbes rencontres ! « On a déménagé ce party au Club Soda (sur Saint-Laurent), c’est une salle plus grande que celle de l’an passé, qui se déroulait au Bain Mathieu. On sait que c’est un party des plus populaires, donc nous avons un espace plus grand cette fois-ci », dit Pascal Lefebvre. De 22 h à 3 h, deux DJ se relaieront aux platines : d’abord le virtuose Paskal Daze, un autre habitué de ces partys-là, réchauffera l’ambiance pour aiguiser les sens des clubbers et y insuffler encore plus de testostérone ! Ensuite, comme s’il ne faisait pas assez chaud, c’est le DJ Alex Acosta, du Mexique, qui prendra la relève. « C’est la première fois qu’Alex Acosta vient jouer à Montréal, poursuit Pascal Lefebvre. On le retrouve beaucoup en Europe, au Mexique et ailleurs, il possède un son très circuit et house. »

Mais attention, peut-être qu’au moment où vous lirez ces lignes, il ne restera plus de billets. À moins qu’il y en ait quelques-uns à la porte. Croisez vos doigts !

CRÉDIT PHOTO : Alain Jackinsky CRÉDIT PHOTO : Henrique Viana CRÉDIT PHOTO : DJ Cindel

Un District Party vitaminé

Comme l’an dernier, ce District spécial Fierté appelé Inferno commence à 22 h et se terminera à 6 h du matin. La nuit s’annonce en effet des plus chaudes au MTELUS pour cet événement comprenant deux salles, cinq DJ et une drag queen internationale ! Ouf ! Dans la salle principale, pas besoin de faire des présentations, on enregistrera la présence de Henrique Viana (Brésil), GSP (originaire de Grèce, mais qui habite maintenant les USA avec son mari américain), et Tom Stephan (Royaume-Uni). « Comme son nom l’indique, ce sera très hot, renchérit Pascal Lefebvre. On va débuter la soirée avec Henrique Viana et un son plus brésilien, plus chaud, pour bien mettre la table pour ce qui s’en vient. Après on passera à GSP qui est venu l’an passé et qui est bien aimé par les foules des circuit parties, et Tom Stephan qui est de retour à Montréal. Il jouait souvent au Stereo auparavant. Adriana était là l’an dernier et les gens l’ont beaucoup aimé ! »

Une des grandes stars de Canada’s Drag Race – Saison 2, Adriana The Bombshell, a fait une prestation plus remarquée à cet événement en 2023. Originaire de Colombie et résidente de Québec depuis de nombreuses années, même si elle n’a pas remporté la compétition, Adriana a su conquérir le cœur du public et de ses nombreux fans, tant au Canada qu’à l’étranger ! Mais non, ce n’est pas tout. Comme l’an passé, encore une fois, on retrouvera dans la 2e salle les DJ montréalais Diskommander et Alain Jackinsky.

A-t-on besoin d’en dire plus sur ces deux DJ reconnus ? Je ne crois pas ! « Il faut s’attendre à de beaux décors, des écrans géants et des effets spéciaux de différentes sortes, il y aura pas mal de surprises », ajoute Pascal Lefebvre, le principal organisateur du Love Festival.

Le lendemain, le dimanche vous réserve un nouvel événement appelé Eden, un day party comme on dit de nos jours et ce qu’on disait autrefois un Tea Dance. De 16 h à 21 h, ce party se déroule sur les abords du canal de Lachine, au club River Side. Pour l’occasion, DJ Cindel débarque de la Ville des vents (Chicago). « Tout le beau monde va être là, les gars les plus sexy y seront, on crée vraiment ici une nouvelle activité avec la “Tulum Vibe” », avec beaucoup de verdure, c’est un club qui a beaucoup de fleurs, de plantations, c’est très beau. Cindel va jouer de la funky house, ce sera de la house plus légère, plus agréable.

Et même s’il ne fait pas beau, il y a une salle intérieure. Il faut réellement aller voir ce nouveau party Eden ! », lance Pascal Lefebvre. Ce party mettra fin au Love Festival dans son édition 2024.

Pour ceux ou celles qui désiraient mettre la main sur une passe pour les quatre événements, c’est peine perdue. Toutes les passes sont sold out ! Les détenteurs et détentrices de passes ont le droit d’assister, le dimanche soir, à la performance de DJ Abel au Club Stereo.

Pour terminer, regardez bien les affiches sulfureuses de ce Love Festival… Cela ne vous dit pas quelque chose ? Eh oui, on a gardé le bien croustillant pour la fin ! « La thématique de cette année est inspirée un peu de Dune pour les visuels, cela donne un autre effet et une autre ambiance », explique Pascal Lefebvre. Après le Love Festival, le prochain Party District se déroulera lors du week-end de l’Action de grâce, soit le samedi 12 octobre, au Bain Mathieu, de 22 h à 6 h du matin. Les détails plus précis seront connus plus tard.

INFOS | https://www.lovefestivalmtl.com