Fierté dans la Capitale, toujours un plaisir

Du 17 au 25 août, la capitale fédérale s’apprête à vivre des moments de plaisir avec les célébrations de la Fierté. Toujours aussi diversifiées, ces activités ont été pensées pour toustes, alors qu’Ottawa se pavoisera des couleurs de l’arc-en-ciel. Comme par les années passées, le week-end du festival se tiendra du 23 au 25 août avec le festival de rue, des spectacles et le défilé qui réunira des dizaines et des dizaines de contingents tous plus colorés les uns que les autres!

Les quatre piliers fondamentaux de la Fierté dans la Capitale sont: célébrer, revendiquer, éduquer et unir. Pour l’édition 2024 du festival de la Fierté dans la Capitale, l’équipe a décidé de souligner plus spécifiquement un de ces quatre piliers, celui de la « revendication » en se concentrant sur l’écoute, l’apprentissage et l’action.

Écoute – Écouter, c’est reconnaître l’importance de la diversité des expériences dans la communauté 2SLGBTQIA+ afin de favoriser la compréhension et l’empathie. Cette approche inclusive reconnaît les identités intersectionnelles et les défis uniques, renforçant ainsi la solidarité et une revendication efficace.

Apprends – Apprendre, c’est reconnaître les contributions et les sacrifices inestimables de la communauté 2SLGBTQIA+, dont leur résilience et leur activisme nous ont permis de progresser. En honorant cet héritage, nous préservons notre histoire, nous inspirons et nous mettons de l’avant la lutte constante pour l’égalité et la justice.

Agis – Agir, c’est attirer l’attention sur la lutte constante pour l’égalité, la justice et l’inclusion en amplifiant les voix marginalisées et en défendant leurs droits. On encourage ainsi la participation active dans la revendication afin de créer une société plus équitable où chaque personne peut vivre de manière authentique et sans crainte de discrimination.

« Écoute. Apprends. Agis. » est un appel à l’action lancé à toutes les personnes pour qu’elles s’engagent activement dans le passé, écoutent les voix de celles qui ont été marginalisées et travaillent ensemble pour un avenir plus radieux et plus inclusif. Ce slogan incarne l’esprit de résilience, d’activisme et d’espoir qui définit le parcours de la communauté 2SLGBTQIA+ vers la libération et l’autonomisation collective.

CRÉDIT PHOTO : Bec Sandridge

Un avant-goût de la programmation

Le 17 août, on commencera par le fameux Concours de la Fierté dans la capitale, ici, drag kings, drag queens et autres artistes drag rivaliseront d’ardeur, de costumes et de paillettes pour remporter la couronne! La soirée a lieu au Centre national des arts. L’occasion est idéale pour y voir défiler sur les planches les drags de la région.

Le lendemain, le dimanche 18 août, pour célébrer les familles 2ELGBTQIA+, Fierté dans la Capitale organise un après-midi d’événements familiaux lors du Pique-nique familial annuel comprenant ici de la peinture sur visage, de l’artisanat, des jeux, un château gonflable et un BBQ! Les enfants pourront participer à des activités sportives, francophones et autres, et les partenaires communautaires proposeront un large éventail de ressources aux parents.

S’il y a bien un événement qui prend de plus en plus d’importance en raison de sa symbolique en ces temps de contestation des avancées de la communauté LGBTQ+, c’est bien la Levée du drapeau de la Fierté, le lundi 19 août! Rendez-vous devant l’hôtel de ville d’Ottawa, en compagnie de plusieurs dignitaires, pour lancer officiellement les festivités de la Fierté dans la capitale fédérale.

CRÉDIT PHOTO : Tegan et Sara

Festival de rue 2024

Célébrez la communauté 2SLGBTQIA+ dans la Capitale sur la rue Bank, dans le cadre du Festival de rue est de retour cette année sur la rue Bank, les 24 et 25 août, de 12 h à 20 h! Ce festival mettra en vedette des organismes communautaires, des groupes politiques, une foire artisanale, des spectacles, des activités des partenaires corporatifs et plus encore.

Au moment d’aller sous presse, la programmation n’était pas encore dévoilée, mais la présence de quelques artistes d’envergure 2ELGBTQ+ était confirmée pour le samedi 24 août, sur la scène principale : les sœurs Tegan et Sara, ainsi que Bec Sandridge.

Tegan et Sara ne sont pas seulement des icônes musicales canadiennes queer, elles sont aussi de ferventes défenseures de la communauté 2SLGBTQIA+. Elles ont lancé The Tegan and Sara Foundation en 2016 et ont reçu le Prix humanitaire lors de la cérémonie des prix JUNO en 2024.

C’est toujours un plaisir de les voir en direct en concert et encore plus dans le cadre d’un festival comme celui de la Fierté dans la Capitale! Le Centre National des Arts est partenaire de cette soirée qui s’annonce comme un moment magique, d’autant plus que l’artiste australienne de spaghetti-disco-pop Bec Sandridge sera également sur la scène principale TD, le samedi 24 août. Artiste de musique pop, inspirée des années 80s avec l’inclusion de folk et de synthétiseurs, l’auteure-compositrice-interprète Bec Sandridge témoigne ses influences éclectiques et sa créativité durable. Il suffit de jeter un coup d’œil à ses vidéoclips et d’écouter son dernier EP “Lost Dog”, pour tomber en amour avec sa musique.

Défilé 2024

Le Défilé de la Fierté sera de retour le dimanche 25 août 2024 à 13 h! Venez voir défiler dans les rues de la capitale nationale plus de 225 groupes et 11 000 membres de la communauté.

INFOS | https://www.capitalpride.ca