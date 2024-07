Rita Baga et Barbada animeront la plus grande soirée drag de l’année !

Aviez-vous l’habitude de débattre pour choisir entre Majestix ou Drag Superstars ? Passiez-vous deux soirées entières à applaudir vos drags préférées ? Peu importe, car cette époque est désormais révolue ! Les deux spectacles seront présentés — et imbriqués l’un dans l’autre — le même soir. Pour la première fois, Fierté Montréal réunit les vedettes internationales et nos drags locales le vendredi 9 août sur l’Esplanade du Stade olympique, en confiant l’animation de la soirée qui s’annonce mémorable à Rita Baga et Barbada.

Comment avez-vous réagi face à cette idée ?

Rita : Comme tous les festivals, Fierté Montréal doit composer avec un budget plus restreint et on savait que la programmation devait changer. L’organisation voulait tenir ces deux spectacles et je trouve ça très chouette d’avoir une soirée 100 % drag.

Barbada : Avec toutes les drags réunies la même soirée, les gens auront un méchant bon show pendant quatre heures ! Ce sera le meilleur des deux mondes.

Pensez-vous que la foule aura l’énergie pour rester tout ce temps ?

Rita : On le souhaite ! Il faut dire que dans le passé, plusieurs personnes avaient si peur de ne pas avoir de place qu’il y avait un achalandage organique très tôt. Au final, elles passaient quatre heures debout. Cette année, on a sélectionné DJ Vivacious qui vient de la franchise Drag Race américaine pour mettre de l’ambiance. Il va y avoir beaucoup d’animation sur le site. En plus, on est en train de prévoir quelques surprises. On cherche à trouver un équilibre entre les numéros de groupe de Majestix et les numéros solo de Drag Superstars. On veut que ça cohabite sans gros clash.

Barbada : D’ailleurs, toutes les vidéos en arrière-plan sont faites par la même personne, alors il y aura une belle continuité dans le show. Si on compare avec les années précédentes, on a une production réduite pour Majestix, mais je voulais que le plus de drags possible puissent y participer. Quand on accueillait les idées, le mot d’ordre était de nous faire des propositions de groupe le plus possible.

CRÉDIT PHOTO : Sacha Colby CRÉDIT PHOTO : Brooke Lynn Hytes CRÉDIT PHOTO :Black Peppa CRÉDIT PHOTO : Alvilda CRÉDIT PHOTO : Denim

À vos yeux, pourquoi nos drags n’ont pas à être gênées aux côtés des superstars mondiales ?

Barbada : Il y a énormément de talent à Montréal. Ici, quand tu participes à une soirée au Cabaret Mado avec quatre numéros, tu as quatre costumes et quatre perruques. À Toronto, si une drag fait un show avec 5-6-7 numéros, elle porte parfois le même costume. Au Québec, on a une approche différente de la théâtralité et du spectacle. On prépare plusieurs shows de production. On a l’habitude d’avoir de la viande autour de l’os.

Rita : Dans les éditions précédentes de Drag Superstars, on a déjà vu des artistes avec une certaine notoriété qui ne semblaient pas vouloir faire un gros numéro, en croyant que leur gros nom suffisait. Cette année, j’envoie des vidéos du site aux artistes pour que les drags de l’international comprennent l’ampleur de l’événement. J’essaie aussi de monter des numéros à distance pour qu’il y ait des danseurs et une véritable production. Selon moi, les drags locales ont le souci de présenter quelque chose de très convaincant. Pendant longtemps, on n’avait pas beaucoup de spectacles à grand déploiement : ça se passait seulement durant Fierté, Divers/Cité et Juste pour rire. Maintenant, on en voit sur plusieurs autres scènes. Donc, on veut bien faire et optimiser tout notre potentiel. Je pense que nos shows de production nous démarquent de l’international. En Europe, il y a des revues musicales et de la personnification, mais un show de production à thématique, c’est peu fréquent ailleurs.

Quelle place occupe Fierté Montréal dans vos carrières très remplies ?

Barbada : C’est notre maison ! Je ne me verrais pas manquer ça. Si une année, je ne participais à aucun événement durant Fierté, ne serait-ce que le défilé ou un des spectacles, je serais vraiment malheureuse. Il me manquerait quelque chose. Je me souviens des années de Divers/Cité où on faisait Mascara : j’en rêvais pendant une semaine avant. Et à la seconde où mon numéro de cinq minutes était terminé, je pensais déjà à ce que j’allais faire l’année suivante. C’est majeur pour moi. Chaque année, on ressent une énergie très spéciale.

CRÉDIT PHOTO : La Grande Dame CRÉDIT PHOTO : Lady Boom Boom CRÉDIT PHOTO : Mistress Isabelle Brooks CRÉDIT PHOTO : Sasha Baga CRÉDIT PHOTO : ADRIANA

On remplit la cruche de motivation pour le reste de l’année.

Rita : J’ai participé à des Fiertés à l’international comme festivalier ou comme artiste, et j’ai un grand sentiment d’appartenance avec la Fierté de Montréal, mis à part le fait que j’ai travaillé pour cette organisation. Chaque année, la flamme se rallume. Il y a des gens que je vois uniquement durant Fierté Montréal. C’est rare qu’un événement rallie autant dans le positif. C’est aussi un moment de réflexion sur nos acquis, nos avancées et les développements. Et c’est la plus grande Fierté de la francophonie ! Je trouve ça magique de ressentir que pendant un instant, on est sur le même diapason. Il n’y a pas de problème et on est content d’être content. Je trouve que l’événement est toujours aussi pertinent, surtout avec tout ce qui passe dans le monde.

INFOS | Majestix, animé par Rita Baga, comptera sur la présence également d’Adriana, Charli Deville, Infernal Desires, Lady Boom Boom, Lulu Shade, Marla Deer, Mister Boogie, Moh Dafok, Fosa Golde, Sasha Baga, Suzie Slim, Taylor de Vil, Val the Freak. Le vendredi 9 août, de 19h30 à 21h sur l’Esplanade du Parc Olympique

Drag Superstars, animé par Rita Baga, comptera sur la présence également d’Alvilda, Black Peppa, Brooke Lynn Hytes, Denim, La Grande Dame, Mistress Isabelle Brooks, Naomi Smalls, Sacha Colby, SIsi Superstar, Tenderoni, et Venus. Le vendredi 9 août, de 21h à 23h sur l’Esplanade du Parc Olympique.

Pour vivre un moment exclusif avec tes Drag Queens & Kings préféré·e·s, ne manquez pas la Rencontre avec les Drags! À 17h30, le vendredi 9 aout. Billets : 100$. Les places sont

extrêmement- limitées; réservez vos billets rapidement!

https://www.fiertemontreal.com