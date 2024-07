SABBYA, pour enrichirla beauté naturelle

Le design luxueux et épuré de la clinique SABBYA, établie au cœur du Village l’an dernier, a surement attiré votre œil sur les réseaux sociaux. Mais saviez-vous que SABBYA est une clinique esthétique médicale complète offrant une large gamme de soins non-invasifs novateurs pour enrichir la beauté naturelle?

C’est l’une des seules cliniques en ville à proposer sous un même toit une gamme de techniques cosmétiques à ce point vaste qu’elle permet de traiter des problèmes tels qu’une pigmentation inégale, des cicatrices d’acné, des ridules, une texture indésirable, le bruxisme (grincement ou serrement des dents), une transpiration excessive, des veines inesthétiques ou des poils non désirés… Autant de soucis pour lesquels une solution vous est offerte.

Dre Noémie Vézina

«Ce qui est unique à SABBYA, c’est la diversité des traitements. Ils peuvent répondre à pratiquement toutes les préoccupations», explique la Dre Noémie Vézina, directrice médicale de la clinique, qui célébrait son 1er anniversaire le 12 juillet dernier. «Notre équipe a accès à une grande variété de techniques de pointe, ce qui lui permet d’établir un plan de traitement adapté aux besoins, au mode de vie et au budget de chacun.»

Ayant grandi à Montréal, Dre Vézina a complété son doctorat en médecine ainsi que sa résidence en médecine familiale à l’Université McGill. Elle porte un intérêt particulier aux effets du mode de vie sur le vieillissement du corps humain, en particulier l’alopécie ainsi que son traitement. En plus de son implication en médecine préventive, Dr Vézina a également suivi de nombreuses formations au Canada et aux États Unis en restauration capillaire et médecine esthétique et dédie maintenant sa pratique à ses domaines.

À la clinique SABBYA, la technologie et les techniques de pointe sont associées à une approche holistique et globale. L’équipe ne cherche pas à transformer les client.es, mais à les accompagner pour qu’ils et elles se sentent à leur avantage, grâce à une offre de procédures esthétiques minimalement invasives, de soins de spa beauté et de produits soigneusement sélectionnés et réalisés par l’équipe de profesionnel.les.

L’équipe d’experts de SABBYA accompagnera sa clientèle dans leur quête de bien-être personnalisé, offrant une sélection raffinée de traitements adaptés aux besoins et aspirations de chacun. Pour les adeptes de selfcare et les débutants curieux, SABBYA est un espace de ressourcement pour tous, où le stress se dissipe et où les résultats ultimes sont obtenus avec des produits et des technologies de pointe soigneusement choisies. Que vous soyez intéressée par un remodelage du corps par EvolveX, des neuromodulateurs (Botox ou Dysport), ou par le fameux Vampire Facial (mésothérapie avec plasma riche en plaquettes), tout commence par une consultation pour établir un plan de traitement avec vous en fonction de la condition que vous désirez corriger : rides et ridules, perte de cheveux, transpiration excessive, épilation, acné active, grincement des dents, cicatrices et vergetures, vaisseaux et rougeurs, volume et texture, élasticité ou pigmentation et texture de votre peau.

«Notre mission à SABBYA est de préserver et de restaurer les traits naturels d’une personne tout en l’aidant à vieillir gracieusement avec le temps», précise la Dre Vézina. «Il n’y a rien de mal à vieillir, c’est tout à fait naturel». Ainsi, au leu de surfer sur la vague de l’idéal unique en matière de beauté, à la clinique Sabbya, on mise sur une personnalisation de la beauté en fonction de chaque indifidu. «Les tendances appartiennent à la mode et au design; elles ne devraient pas être appliquées à la beauté physique. Pour moi, la beauté est intemporelle! Et, c’est notre rôle, comme professionnels de la santé d’agir en tant que gardiens de l’industrie et de protéger leur clientèle contre ces tendances et de trouver les solutions les moins invasives pour atteindre le mieux être recherché par nos client.es.» L’endroit se veut inclusif et propose des consultations et traitements sur-mesure pour tous les types de peaux.

Nichée au cœur du village, SABBYA est une oasis de tranquillité de 8,000 pieds carrés. Approchable et invitant, l’espace transmet chaleur et détente, baigné de lumière naturelle et orné de matériaux intemporels comme le travertin, d’arches récurrentes et de nuances douces et apaisantes. Le design intemporel regroupe des matériaux d’origine locale et des œuvres d’art soigneusement choisies, des fournisseurs québécois et des meubles importés sur mesure dans les salles de traitements pour créer une expérience sophistiquée unique en ville qui n’a pas le look aseptisé habituel des cliniques. Il y a quelque chose d’apaisant.

INFOS | Pour en savoir plus sur les services offerts à la clinique SABBYA et planifier une consultation personnalisée, on visite le https://www.sabbya.com ou on contacte le 514-536-0255.

La Clinique est située au 1580, rue Sainte-Catheine Est et est ouverte du mercredi au dimanche inclusivement.