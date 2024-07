Un défilé d’artistes en couverture

En cette année du 40e anniversaire de Fugues, nous avons voulu faire les choses différemment. Déjà en début d’années, pour l’édition de février 2024, nous vous proposions une édition concept offrant 3 choix de couvertures différentes, avec chacune une personne non-binaire créatrice de contenu. Pour le reste, le contenu rédactionnel du magazine était évidemment identique.

Ce mois-ci, pour l’édition annuelle sur la Fierté, nous récidivons l’expérience en faisant nôtre le thématique du défilé 2024 : À nous l’arc-en-ciel. La thématique retenue cette année pour le défilé de la Fierté est, en quelque sorte, le cri de ralliement, inspiré des manifestations pour la reconnaissance et le respect des droits des communautés 2SLGBTQIA+. «Au-delà de l’arc-en-ciel se trouve notre havre de fierté, un havre de paix où l’on veille l’un sur l’autre, où nos revers font notre force et nos luttes prennent tout leur sens. Un havre de paix où on trouvera des couleurs qui nous sont propres, ainsi que notre famille choisie. Un havre de paix duquel nous sommes fier.ère.s, où l’on se tient ensemble, tissé.e.s serré.e.s, pour briller, pour prendre notre place. Au-delà de l’arc-en-ciel se trouve un endroit où s’émanciper pleinement, notre havre de manifestation.»

Pour illustrer le concept, nous avons sélectionné 6 artistes locaux d’envergure qui font partie de la programmation 2024 du Festival Fierté Montréal, associant à chaque personne une des 6 couleurs de la version traditionnelle du drapeau arc-en-ciel : le rouge (Rita Baga, hôte et productrice du spectacle Drag Supertars), l’orange (Barbada, l’hôte du spectacle Majestix) le jaune (Geneviève Labelle), le vert (Mélodie Noë-Rousseau) pour les deux créatrices de la pièce de théâtre Ciseaux, qui sera présenté les 5, 6 et 7 août, à la 5e salle de la Place des Arts, le bleu (Rossomodo qu’on pourra voir et entendre à Immix) et le violet (Ian Jackman, DJ au Méga T-Dance). La session photo réalisée par notre photographe Andéa Robert Lezak (qui a signé la couverture du mois dernier et celle de la fierté l’an dernier), s’est tenue dans un studio montréalais (Studio La Jungle), le 11 juillet dernier.

Surveillez les publications sur nos pages des réseaux sociaux durant la Fierté.

Le 11 aout prochain, joignez-vous à des milliers de marcheur·euse·s pour célébrer les avancées des droits des communautés 2SLGBTQIA+ et mettre en lumière nos revendications. Que ce soit pour marcher ou assister tout simplement au Défilé de la Fierté, montrez votre appui aux communautés 2SLGBTQIA+! D’une longueur d’environ 2,2km, le parcours débutera symboliquement, à 13h, de l’ancien secteur 2SLGBTQIA+ à l’Ouest (à l’angle du boulevard René-Lévesque et la rue Metcalfe) pour se terminer au cœur du Village actuel, à l’Est (à l’angle du boulevard René-Lévesque et la rue Atataken).

INFOS | LE DÉFILÉ, Dimanche 11 août 2024, de 13h à 17h, boulevard René-Lévesque à Montréal.

https://fiertemontreal.com