Entrevue avec notre Mona

Désormais l’une des drag queens les plus populaires du Québec, Mona de Grenoble multiplie les apparitions sur toutes les plateformes. Mais attention ! Mona de Grenoble, l’humoriste sur scène, est plus que « 18 ans et plus » comparativement à ce qu’on a pu voir à l’émission Big Brother Célébrités, qu’elle a remportée l’année dernière. Vous pourrez le constater par vous-même à Fierté Montréal lors du spectacle Des gags et des paillettes, une soirée d’humour qu’elle animera avec (notamment) sur scène des apparitions de Tranna Wintour, Coco Belliveau, Anne-Sarah Charbonneau et Sam Cyr.

Comment as-tu réagi quand on t’a proposé d’animer le spectacle Des gags et des paillettes ?

Mona de Grenoble : J’ai dit oui immédiatement. Depuis 3-4 ans, depuis que j’ai commencé l’humour, je me dis : « Sacrament, comment ça se fait que je manque Fierté ? » [Depuis mes débuts en humour], à chaque fois je manque Fierté parce qu’il y a le Festival ComediHa ! — le festival d’humour — en même temps. Je suis à Québec et je me dis : « Osti, voyons, je suis en train de manquer Fierté ! ». Mais là cette année ça fonctionne dans les dates et donc j’ai rapidement dit oui. C’était inconcevable de faire la job que je fais, mais de manquer Fierté à chaque année. J’ai même manqué Diane Dufresne [l’année dernière], osti de sacrament ! Je peux pas croire !

Des gags et des paillettes est composé d’une belle brochette d’humoristes queers. Sens-tu que l’humour queer est en effervescence ?

Mona de Grenoble : Je trouve qu’on a la crème de la crème des humoristes queers — pis

encore, y en a plein qui ne sont pas sur le lineup… Et en effet, l’humour queer est en effervescence. Il y en a qui roulent leur bosse depuis un bout dans ce lineup, mais on commence à consommer et à présenter de l’humour queer sur les plus grandes plateformes, sur les plus grosses scènes. C’est pour ça qu’on a l’impression que c’est un show qui est très relève. Or, il n’en est rien : c’est du monde qui sont ferrés en esti pour faire rire le monde — et faire rire n’importe qui ! Tsé, moi j’ai manqué Fierté pendant 4 ans, mais je suis allée faire rire des mononcles à Val-d’Or à chaque année : ce n’est pas de l’humour queer, c’est de l’humour fait par les queers, mais pour tout le monde. On a moins peur de faire nos coming out aussi. Je pense que les gens, ça leur fait du bien.

Penses-tu qu’il y a de l’homophobie dans le monde de l’humour ?

Mona de Grenoble : Non. Je pense qu’il y a eu un grand mouvement de nettoyage et de tapage sur les doigts dans le milieu de l’humour, on se rappelle ! Je pense que le milieu, depuis ce temps-là, est plus propre, il fait plus attention. Il n’y a pas d’homophobie et même les plus âgés avec qui j’ai travaillé sont très ouverts et posent des questions. Ils sont accueillants. Après ça, je ne suis pas chez eux dans leur salon, je ne connais pas leurs opinions… Mais le milieu est plus sain qu’il était. Pas 100 % sain, mais plus qu’il l’était.

Dans les dernières décennies, les Québécois ont pu voir des humoristes se déguiser en personnage féminin, comme Guy A. Lepage avec Madame Brossard de Brossard. Est-ce que les gens font la différence avec une drag ?

Mona de Grenoble : Quand j’ai commencé le stand-up, les drags étaient moins connues, la différence se faisait moins. Les gens se disaient : « O.K. C’est un personnage. Mais c’est quoi le backstory ? Il y a-tu des catchphrases ? » Puis, de fil en aiguille, en faisant des entrevues et en montrant c’est quoi la drag — Rita a beaucoup aidé aussi, comme Barbada, Gisèle… —, les gens comprennent de plus en plus c’est quoi la drag : c’est comme une extension de nous-mêmes. C’est un personnage, oui, mais je parle pareil quand je suis en gars. Mais au début ils avaient du mal à faire la différence. Ils pensaient que j’étais un genre de Madame Brossard de Brossard, de Priscilla, de Madame Jigger… Ce qui est drôle c’est que c’est les fermés d’esprit qui font [le plus] la différence, parce qu’eux autres ils se disent : « C’est pas correct, un homosexuel en drag. Par contre, quand c’était un straight qui le faisait, aucun osti de problème ! »

Dans la culture populaire, on voit les artistes queers comme des personnes qui se concentrent beaucoup sur l’esthétique et la mode. Tu as toujours mis au clair que ta priorité était l’humour. Est-ce que tu as reçu du jugement du monde drag ou du public à cet effet ?

Mona de Grenoble : Après 12 ans, surtout avec la vieille garde que je connais, avec les bonnes vieilles chums… eux autres, ils savent comment je suis. Ils ont moins l’œil sur le fashion. Mon maquillage s’est amélioré depuis le temps, je suis rendue pas si pire ! Mon maquillage de proche, il est très croustillant, mais la communauté drag l’accueille bien : ça a toujours été ça, Mona. Quand je faisais de la drag au Mado, c’était un peu la p’tite toute croche avec l’air bête… Et le public en général, ils ne s’en rendent pas compte que ce n’est pas fashion parce que j’ai quand même des costumes extravagants.

Je pense que mon esthétique se peaufine avec le temps et je me fais faire plus souvent des kits qu’avant. Avant je ne m’en faisais pas faire, maintenant j’ai les moyens. Je me compare tout le temps à Rita. Je me dis : « Câlisse, à chaque fois qu’il y a une caméra, elle porte quelque chose qu’on n’a jamais vu. » Elle ne porte jamais la même chose deux fois. Là, moi, je me dis : « O.K. Chaque kit va être porté une fois à Radio-Can, une fois à TVA, une fois à Noovo… »

Moi, je les recycle, parce que l’humour et la télé, c’est payant, mais ce qui est plus payant encore c’est de recycler son linge !

Est-ce que des émissions de télé-réalité du style RuPaul’s Drag Race ou Canada’s Drag Race pourraient t’intéresser ?

Mona de Grenoble : [Soupir.] Je ne sais pas. Je ne pense pas que ça serait ma place. Je me dis : « O.K. J’ai un humour un peu trash… Ça pourrait faire un storyline à la Bianca del Rio… », mais elle, elle savait coudre et elle dansait quand même bien. On dirait que j’ai trop de croûtes à manger pour faire ça. Pis je suis dans le jus, sacrament ! Faudrait que ça adonne dans mes vacances, mais pendant les vacances, matante elle tire la plug et elle dort !

As-tu des ambitions de carrière hors Québec ?

Mona de Grenoble : J’aimerais beaucoup ça. J’aimerais ça essayer ça ailleurs dans la

francophonie quand même, comme en France et compagnie. Je l’ai déjà fait hors Québec.

J’ai déjà fait une petite tournée dans la francophonie pancanadienne. Je suis allé jouer à

Vancouver, à Calgary, dans les Maritimes…

Et, en effet, les jokes régionales du Québec, je les enlève, mais sinon ça va. Mais c’est en anglais que j’aimerais essayer, moi. J’ai sorti longtemps avec un anglo, donc j’ai appris une nouvelle langue ! Pas la relation de rêve, mais au moins ça a été utile en ce sens-là. Mais ça, c’est un projet pour dans longtemps…

INFOS | Mona de Grenoble animera le spectacle Des gags et des paillettes, le vendredi 2 aout à 20h et 22h, au Théâtre le National, 1220, rue Sainte-Catherine Est, dans le Village.

