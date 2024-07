La parole aux jeunes trans et non binaires

Le 4 août prochain, l’esplanade Tranquille recevra, de 13 h à 15 h, des jeunes queers pour une conférence intitulée « Naviguer les marées de l’identité : voix de la jeunesse trans et non binaire ». En partenariat avec Fierté Montréal, des jeunes parleront de leur vécu, de ce qui les concerne, de leurs expériences de discrimination vis-à-vis leur identité trans ou non binaire.

Ces jeunes proviennent de la région de Montréal, mais aussi de l’extérieur. Ils nous parleront aussi des organismes qui les soutiennent dans leur quotidien, soit Jeunesse Lambda ou AlterHéros. Émilie Grandmont, coordonnatrice à l’intervention à AlterHéros sera à l’animation, tandis que plusieurs personnes prendront la parole ce jour-là, y compris Audrey qui provient autant d’AlterHéros que de Jeunesse Lambda. « Dans un monde où les jeunes personnes trans et non binaires sont souvent ciblées par les médias et la politique sans avoir l’opportunité de s’exprimer directement, ce panel vise à donner une plateforme aux voix de la jeunesse trans. Au cours de la dernière année, ces jeunes ont été confronté.e.s à des défis sans précédent, allant des attaques politiques aux discours populistes, mais iels ont également émergé avec une résilience et une détermination inébranlables. Rejoignez-nous alors que ces jeunes leaders partagent leurs expériences, leurs luttes et leurs espoirs pour un avenir plus inclusif et égalitaire », peut-on lire sur le site de Fierté Montréal concernant la description de cette causerie. « Je trouve souvent qu’on parle en notre nom, mais ici on parlera en tant que personnes trans, personnes non binaires, en tant que personnes jeunes, en tant que personnes discriminées, dit Audrey qui est très impliquée à AlterHéros et à Jeunesse Lambda. Je suis contente [de participer à cette conférence], pour pouvoir présenter ma vision des choses, notre vision des choses, de personnes jeunes trans, ce à quoi nous sommes confronté.e.s à chaque jour, de constater le recul de nos droits. »

« On n’a pas souvent abordé les sujets en profondeur et c’est ce qu’on va faire ici [à cette discussion] », de rajouter Émilie Grandmont qui est la co-coordonnatrice de Pose ta question, un programme en ligne désirant répondre aux jeunes en questionnement sur leur identité de genre ou sur leur orientation sexuelle ou qui s’interrogent sur des questions de sexualité, etc. Audrey et d’autres jeunes de Jeunesse Lambda et d’AlterHéros participeront à la Marche trans 2024 pour nos futurs, le 3 août prochain (dès 14 h avec départ du métro Mont-Royal), en espérant que tout se passe bien. « On sait qu’il y a eu des problèmes, de la discrimination, des manifestations anti trans, on verra bien », dit Audrey confiante, mais avec une certaine inquiétude tout de même. Cela démontre bien que tout n’est pas au beau fixe lorsqu’on parle d’identité de genre et d’orientation sexuelle chez les jeunes. Mais revenons ici à cette causerie du 4 août prochain.

« On va parler de la discrimination, c’est sûr, poursuit Audrey. Il y a plein de facteurs de discrimination, la montée de la droite, on le voit un peu partout. On va parler du racisme, ce qui s’est passé avec BLM (Black Lives Matter), parler de toutes sortes de choses, parler du génocide en Palestine, parler du pink washing, on veut montrer qu’Israël est un pays ouvert aux LGBTQ+ pendant qu’il y a un génocide et que Benyamin Netanyahou tue des gens là-bas. On va parler aussi du Comité des sages du gouvernement Legault. On sait que Diane Lavallée est proche du groupe PDF Québec (Pour les droits des femmes), un groupe anti trans, et qu’aucune personne trans ne siège sur ce comité. On va parler d’autres sujets encore.» « On le constate bien, le pink washing de la part d’Israël, mais la communauté queer soutient la Palestine », rajoute Émilie Grandmont.

« C’est très important de faire entendre nos voix, la voix des jeunes », souligne ici Audrey qui est membre du conseil d’administration d’AlterHéros et qui représente aussi Jeunesse Lambda. D’ailleurs, l’âge des panélistes se situe entre 14 et 19 ans ! « Comment les jeunes trans voient leur vécu ? dit-elle. Quel est leur espoir, quelle est leur vision du futur ? Quelles sont les actions à mettre en place pour qu’il y ait moins de discrimination et de préjugés dans la société ? » Ce sont là les préoccupations qui seront soulevées par les jeunes participant.e.s. Voilà depuis des années que Jeunesse Lambda et AlterHéros partagent un local presque minuscule sur la rue Atateken, appelé « L’Astérisk », un lieu de socialisation par et pour les jeunes LGBTQ+, une aire de rencontres, d’information, d’affirmation de genre, de bibliothèque, etc. « C’est une communauté, mais c’est surtout un safe space pour les jeunes LGBTQ+ », note Audrey. « C’est un lieu où l’on retrouve plusieurs programmes pour aider les jeunes, explique pour sa part Émilie Grandmont qui sera la modératrice du panel d’ailleurs. Nous avons plusieurs programmes en appui aux jeunes. Par exemple, un programme de “Neurodiversité” pour les jeunes du spectre de l’autisme, TDAH, etc. Nos interventions se font en groupe ou individuellement, etc. C’est très dynamique. » « Il y aura un super beau projet artistique d’éducation à la sexualité et en identité de genre, à l’aide de la BD. Ce sera bientôt en place, on a bien hâte !», de renchérir Audrey

en rigolant.

INFOS | Audrey, Émilie et plusieurs autres jeunes personnes trans et non binaires seront donc au rendez-vous de cette causerie du dimanche 4 août, de 13 h à 15 h, au Réfectoire du pavillon Tranquille (esplanade Tranquille), 1442, rue Clark, Montréal (métro Saint-Laurent).